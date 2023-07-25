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Минтранс РФ запретил судам передвигаться по Туре около моста Влюбленных в Тюмени

25 июля 2023, 05:50
Фото: 1MI
Министерство транспорта РФ ввело запрет на передвижение судов по Туре в районе моста Влюбленных в Тюмени с 24 июля. Это связано с обмелением реки: судоходство запрещено, чтобы не оставить людей без воды.

Властям пришлось пойти на ограничения из-за того, что произошло критическое обмеление водотока. Кораблям запрещено идти по Туре для того, чтобы водозаборы продолжали работу. Заявление опубликовали на сайте мэрии Обь-Иртышского бассейна, находящегося в ведении Минтранса.

Запрет не распространяется на вспомогательные суда, задача которых — обеспечение контроля за состоянием плавучих средств, из которых формируется искусственный подпор. В документе указано, что ограничительные мероприятия начнутся с 7:00 по московскому времени.

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#Анна Варнакина#Тюмень#Транспорт#Река#Тура#Река Тура#Минтранс
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