Минтранс РФ запретил судам передвигаться по Туре около моста Влюбленных в Тюмени

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Властям пришлось пойти на ограничения из-за того, что произошло критическое обмеление водотока. Кораблям запрещено идти по Туре для того, чтобы водозаборы продолжали работу. Заявление опубликовали на сайте мэрии Обь-Иртышского бассейна, находящегося в ведении Минтранса.
Запрет не распространяется на вспомогательные суда, задача которых — обеспечение контроля за состоянием плавучих средств, из которых формируется искусственный подпор. В документе указано, что ограничительные мероприятия начнутся с 7:00 по московскому времени.