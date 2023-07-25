«Мы берем всех». Бесплатные тренировки по воркауту стартовали в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
В тренировках по общей физической подготовке могут принять участие ребята от шести лет и старше. Для этого нужна предварительная запись через специальную форму в группе ВК «Стойкие».
Тренировки проходят два раза в неделю в течение часа — с 17.00 до 18.00. Мы берем всех ребят с любой физической подготовкой. И тех, кто уже занимается спортом, и тех, кто только хочет попробовать себя в воркауте, — рассказал TagilCity.ru тренер команды «Стойкие» Максим.
По его словам, проведение занятий не зависит от количества пришедших человек. Иногда на тренировку могут прийти два человека, а иногда и 10. Правда девочки, отметил тренер ребят, пока не приходят.
Занятия проводим на разных снарядах, и на высокой перекладине в том числе. Но не все умеют подтягиваться, и тогда мы заменяем эти упражнения на приседания, отжимания и другие, — поделился Максим.
Спортсмены из команды «Стойкие» регулярно участвуют в соревнованиях различного уровня по воркауту. Также ребята устанавливают рекорды России. По словам тренера Фаниса Хайруллина, у команды уже 22 рекорда и 16 рекордсменов.