tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Изображение материала

«Мы берем всех». Бесплатные тренировки по воркауту стартовали в Нижнем Тагиле

25 июля 2023, 08:38
Фото: tagilcity.ru

Бесплатные тренировки по воркауту проходят на Вагонке в Нижнем Тагиле

Бесплатные тренировки по воркауту стартовали на Вагонке в Нижнем Тагиле. Занятия проводит тренер из регионального объединения уличной атлетики «Стойкие» каждые вторник и четверг в Пионерском сквере.

В тренировках по общей физической подготовке могут принять участие ребята от шести лет и старше. Для этого нужна предварительная запись через специальную форму в группе ВК «Стойкие».

Тренировки проходят два раза в неделю в течение часа — с 17.00 до 18.00. Мы берем всех ребят с любой физической подготовкой. И тех, кто уже занимается спортом, и тех, кто только хочет попробовать себя в воркауте, — рассказал TagilCity.ru тренер команды «Стойкие» Максим.
Тренировка по воркауту в сквере Пионерский в Нижнем ТагилеТренировка по воркауту в сквере Пионерский в Нижнем Тагиле
Тренировка по воркауту в сквере Пионерский в Нижнем ТагилеТренировка по воркауту в сквере Пионерский в Нижнем Тагиле
Тренировка по воркауту в сквере Пионерский в Нижнем ТагилеТренировка по воркауту в сквере Пионерский в Нижнем Тагиле
Тренировка по воркауту в сквере Пионерский в Нижнем ТагилеТренировка по воркауту в сквере Пионерский в Нижнем Тагиле
Тренировка по воркауту в сквере Пионерский в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

По его словам, проведение занятий не зависит от количества пришедших человек. Иногда на тренировку могут прийти два человека, а иногда и 10. Правда девочки, отметил тренер ребят, пока не приходят.

Занятия проводим на разных снарядах, и на высокой перекладине в том числе. Но не все умеют подтягиваться, и тогда мы заменяем эти упражнения на приседания, отжимания и другие, — поделился Максим.

Спортсмены из команды «Стойкие» регулярно участвуют в соревнованиях различного уровня по воркауту. Также ребята устанавливают рекорды России. По словам тренера Фаниса Хайруллина, у команды уже 22 рекорда и 16 рекордсменов.

Читайте также:
Школьник из Нижнего Тагила установил рекорд России по упражнению берпиКак завершился чемпионат по воркауту в Нижнем ТагилеСпортсмены из Тагила заняли все ступени пьедестала на соревнованиях по воркауту
#Анна Григорьева#Воркаут#Тренировки#Дети#Спортсмены#Тренер#Спорт#Эксклюзив#Нижний Тагил
Подпишитесь
«Штрафы за проезд на зеленый»: водители Нижнего Тагила жалуются на светофор по Фрунзе
Сегодня, 06:39
Офис оформляющей кабальные договоры цессий фирмы закрыт в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:49
Новый храм появится на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:51
Жительница Нижнего Тагила создает миниатюрные интерьеры на старых книгах
Сегодня, 09:10
Налоговая инспекция заинтересовалась отсутствием билетов в автобусах Нижнего Тагила
Вчера, 13:17
Засушливая погода в Свердловской области привела к гибели почти 1% посевов
Вчера, 16:31