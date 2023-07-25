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На фасадах пяти домов в Екатеринбурге покажут световое шоу

25 июля 2023, 05:51
Фото: 1MI
На пяти домах-памятниках в Екатеринбурге будет показано световое шоу в честь 300-летия города.

Интересное освещение можно будет увидеть на фасадах музея «Дома Метенкова», дома-музея Д. Н. Мамина-Сибиряка, музея ИЗО, «Колизея» и дома купца Грачева, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кроме того, 18–20 августа в городе оборудуют проекцию на стену музея «Эрмитаж Урал», которая будет посвящена коллекции свердловского «Эрмитажа» в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, 4 июля 2023 года к юбилею Екатеринбурга выпустили в обращение трехрублевую монету, тираж которой составил пять тысяч штук.

Выпущена трехрублевая монета к 300-летию Екатеринбурга
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Световое Шоу#Освещение#Фасад#Дома#Здания#Музеи#Музей#Юбилей города#Мероприятие#Город
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