На фасадах пяти домов в Екатеринбурге покажут световое шоу

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Интересное освещение можно будет увидеть на фасадах музея «Дома Метенкова», дома-музея Д. Н. Мамина-Сибиряка, музея ИЗО, «Колизея» и дома купца Грачева, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Кроме того, 18–20 августа в городе оборудуют проекцию на стену музея «Эрмитаж Урал», которая будет посвящена коллекции свердловского «Эрмитажа» в годы Великой Отечественной войны.
Напомним, 4 июля 2023 года к юбилею Екатеринбурга выпустили в обращение трехрублевую монету, тираж которой составил пять тысяч штук.