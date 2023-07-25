Новая улица появится в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
В настоящее время улица называется Новая-1. Так как она будет соединяться с улицей Мамина-Сибиряка, на ней изымут 18 гаражей, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Владельцев гаражей об изъятии уведомят в ближайшие 10 дней. В течение 90 суток они должны будут дать ответ. В случае, если они не согласятся с решением, мэрия города обратится в суд.
Контролировать процесс строительства улицы и изъятия гаражей будет заммэра Рустам Галямов.
Напомним, в мае 2023 года стало известно, что в Нижнем Тагиле появится новый подземный переход от музея-заповедника «Горнозаводской Урал» до музея-завода. Строительство перехода начнется в 2024 году.