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Новая улица появится в центре Екатеринбурга

25 июля 2023, 14:37
Фото: 1MI
В центре Екатеринбурга сделают новую улицу. Она будет пролегать от улицы Мамина-Сибиряка до Свердлова.

В настоящее время улица называется Новая-1. Так как она будет соединяться с улицей Мамина-Сибиряка, на ней изымут 18 гаражей, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Владельцев гаражей об изъятии уведомят в ближайшие 10 дней. В течение 90 суток они должны будут дать ответ. В случае, если они не согласятся с решением, мэрия города обратится в суд.

Контролировать процесс строительства улицы и изъятия гаражей будет заммэра Рустам Галямов.

Напомним, в мае 2023 года стало известно, что в Нижнем Тагиле появится новый подземный переход от музея-заповедника «Горнозаводской Урал» до музея-завода. Строительство перехода начнется в 2024 году.

В центре Нижнего Тагила появится новый подземный переход
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Улица#Строительство#Центр города#Гаражи#Постановление#Работы#Дорога#Город
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