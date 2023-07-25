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Один погибший: автобус с туристами из Екатеринбурга разбился на Алтае

25 июля 2023, 08:30
Фото: 1MI

Туристы из Екатеринбурга пострадали в ДТП на Алтае

На Алтае перевернулся грузовик, в котором находились туристы из Екатеринбурга. 11 человек пострадали, один человек погиб.

Грузовик перевернулся на дороге до Каракольских озер примерно в 9:00 по местному времени. Внутри находились 15 туристов, рассказали в МЧС.

Один человек погиб, а еще одиннадцать, в том числе четверо детей, госпитализированы. На место приезжало четыре машины скорой помощи. В больнице подтвердили, что туристы были из Екатеринбурга.

В СУ СК рассказали, что авария произошла потому, что водитель грузовика не справился с управлением транспортным средством. Следователи сейчас выясняют все детали трагедии.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#ДТП#Туристы#Грузовик#Алтай#Происшествия
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