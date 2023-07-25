Один погибший: автобус с туристами из Екатеринбурга разбился на Алтае

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Грузовик перевернулся на дороге до Каракольских озер примерно в 9:00 по местному времени. Внутри находились 15 туристов, рассказали в МЧС.
Один человек погиб, а еще одиннадцать, в том числе четверо детей, госпитализированы. На место приезжало четыре машины скорой помощи. В больнице подтвердили, что туристы были из Екатеринбурга.
В СУ СК рассказали, что авария произошла потому, что водитель грузовика не справился с управлением транспортным средством. Следователи сейчас выясняют все детали трагедии.