Пенсионер скончался в ДТП с грузовиком на трассе Екатеринбург-Тюмень

Авария случилась 24 июля около примерно в 15:30 на 186 км трасы. Пожилой мужчина ехал на иномарке Toyota. В какой-то момент он допустил наезд на стоящий на правой полосе дороги грузовик. Он был поломан, поэтому стоял, сообщили в региональной Госавтоинспекции.