tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Изображение материала

Пенсионер скончался в ДТП с грузовиком на трассе Екатеринбург-Тюмень

25 июля 2023, 10:48
Фото: Госавтоинспекция по Свердловской области
На трассе Екатеринбург-Тюмень скончался 69-летний водитель. В Пышминском районе сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства трагедии.

Авария случилась 24 июля около примерно в 15:30 на 186 км трасы. Пожилой мужчина ехал на иномарке Toyota. В какой-то момент он допустил наезд на стоящий на правой полосе дороги грузовик. Он был поломан, поэтому стоял, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция по Свердловской области

Пострадавшего водителя отвезли Пышминскую ЦРБ, где он умер. Известно, что он ехал домой в Талицу из Перми, где был в гостях.

Водитель грузовика сказал, что он остановился на трассе чтобы накачать сдутое колесо. Он выставил знак аварийной остановки, надел сигнальный жилет и включил аварийку.

В ДТП на ЕКАД погиб водитель легкового авто
Узнать подробнее
Читайте также:
После ДТП с велосипедистами из Екатеринбурга возбуждено уголовное делоВиновник смертельного ДТП на BMW в Нижнем Тагиле оспаривает приговорСвердловские велогонщики выписаны из больницы после ДТП в Челябинской области
#Елена Озерова#ДТП#Екатеринбург#Авария#Трасса#Погиб#Водитель#18+#Свердловская область
Подпишитесь
«Штрафы за проезд на зеленый»: водители Нижнего Тагила жалуются на светофор по Фрунзе
Сегодня, 06:39
Офис оформляющей кабальные договоры цессий фирмы закрыт в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:49
Новый храм появится на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:51
Жительница Нижнего Тагила создает миниатюрные интерьеры на старых книгах
Сегодня, 09:10
Налоговая инспекция заинтересовалась отсутствием билетов в автобусах Нижнего Тагила
Вчера, 13:17
Засушливая погода в Свердловской области привела к гибели почти 1% посевов
Вчера, 16:31