Пенсионер скончался в ДТП с грузовиком на трассе Екатеринбург-Тюмень

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Авария случилась 24 июля около примерно в 15:30 на 186 км трасы. Пожилой мужчина ехал на иномарке Toyota. В какой-то момент он допустил наезд на стоящий на правой полосе дороги грузовик. Он был поломан, поэтому стоял, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Пострадавшего водителя отвезли Пышминскую ЦРБ, где он умер. Известно, что он ехал домой в Талицу из Перми, где был в гостях.
Водитель грузовика сказал, что он остановился на трассе чтобы накачать сдутое колесо. Он выставил знак аварийной остановки, надел сигнальный жилет и включил аварийку.