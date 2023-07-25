Пенсионерка в Екатеринбурге разбилась насмерть после падения из окна

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Тело выпавшей пенсионерки обнаружили прохожие и вызвали полицию, СК и скорую помощь. По словам очевидцев, приехавшие медики констатировали смерть женщины.
Известно, что незадолго до смерти екатеринбурженку обманули мошенники, выманив у нее 300 тысяч рублей, из-за чего погибшая сильно расстраивалась и переживала. По словам соседа, она жила одна, ее муж умер несколько лет назад, пишет ЕАН.
Напомним, 16 июля 2023 года в Екатеринбурге девушка выпала из окна и скончалась на месте происшествия. Приехавшие сотрудники реанимации не смогли ее спасти.