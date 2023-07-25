Пенсионерка в Екатеринбурге разбилась насмерть после падения из окна

Известно, что незадолго до смерти екатеринбурженку обманули мошенники, выманив у нее 300 тысяч рублей, из-за чего погибшая сильно расстраивалась и переживала. По словам соседа, она жила одна, ее муж умер несколько лет назад, пишет ЕАН.