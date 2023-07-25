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Пенсионерка в Екатеринбурге разбилась насмерть после падения из окна

25 июля 2023, 14:56
Фото: 1MI
Пожилая жительница Екатеринбурга разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажного дома. Происшествие случилось на улице Куйбышева утром 25 июля 2023 года.

Тело выпавшей пенсионерки обнаружили прохожие и вызвали полицию, СК и скорую помощь. По словам очевидцев, приехавшие медики констатировали смерть женщины.

Известно, что незадолго до смерти екатеринбурженку обманули мошенники, выманив у нее 300 тысяч рублей, из-за чего погибшая сильно расстраивалась и переживала. По словам соседа, она жила одна, ее муж умер несколько лет назад, пишет ЕАН.

Напомним, 16 июля 2023 года в Екатеринбурге девушка выпала из окна и скончалась на месте происшествия. Приехавшие сотрудники реанимации не смогли ее спасти.

Девушка разбилась насмерть после падения из окна в Екатеринбурге
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