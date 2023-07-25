tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Изображение материала

Пострадавших от 22-летнего альфонса ищут в Екатеринбурге

25 июля 2023, 13:14
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Пострадавших от 22-летнего мошенника ищут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полицейские ищут жертв 22-летнего предполагаемого альфонса.

Следствие полагает, что с октября 2021 года по март 2023 года парень знакомился с девушками в интернете. После он вступал с ними в отношения, а затем предлагал открыть совместный бизнес, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Так как все девушки не умели самостоятельно вести финансовую деятельность в открытых ИП, этим занимался сам парень. Злоупотребляя доверием возлюбленных, юноша похищал их деньги, а также покупал самые дорогие смартфоны, оформляя на жертв рассрочки. Девушкам он сообщал, что все это необходимо для ведения бизнеса.

В общей сложности пострадавшие передали ему деньги в сумме от 60 тысяч до 1,5 млн рублей. Похитив все, что планировал, парень переставал выходить с жертвами на связь. Отмечается, что на сайтах знакомств он представлялся разными именами — девушки не знали, как его зовут по-настоящему.

Известно о трех пострадавших, но их может быть больше. Поэтому полицейские просят сообщить им об этом.

В настоящее время следствие располагает заявлениями трех девушек, которые просят привлечь подозреваемого к ответственности.

Молодому человеку грозит до 10 лет тюрьмы, в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Пострадавших от его рук просят звонить по телефонам: +7(929)202-02-70, +7(343)294-14-94, либо 02.

10 млн рублей за сутки перевели пенсионеры из Екатеринбурга мошенникам
Узнать подробнее
Читайте также:
Медсестра в Екатеринбурге продала квартиру и отдала мошенникам 2,8 млн рублейЖитель Нижнего Тагила испугался обвинения в госизмене и отдал мошенникам 7 млн рублей7,5 миллиона перевела мошенникам семья терапевта из Екатеринбурга
#Елена Озерова#Екатеринбург#Альфонс#Мошенничество#Обман#Криминал
Подпишитесь
«Деяние предыдущего главы?». Что сказали депутаты ГГО об отказе отстранять Летникова
Сегодня, 12:00
Офис оформляющей кабальные договоры цессий фирмы закрыт в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:49
Новый храм появится на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:51
Жительница Нижнего Тагила создает миниатюрные интерьеры на старых книгах
Сегодня, 09:10
Налоговая инспекция заинтересовалась отсутствием билетов в автобусах Нижнего Тагила
Вчера, 13:17
«Штрафы за проезд на зеленый»: водители Нижнего Тагила жалуются на светофор по Фрунзе
Сегодня, 06:39