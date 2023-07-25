Пострадавших от 22-летнего альфонса ищут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Следствие полагает, что с октября 2021 года по март 2023 года парень знакомился с девушками в интернете. После он вступал с ними в отношения, а затем предлагал открыть совместный бизнес, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Так как все девушки не умели самостоятельно вести финансовую деятельность в открытых ИП, этим занимался сам парень. Злоупотребляя доверием возлюбленных, юноша похищал их деньги, а также покупал самые дорогие смартфоны, оформляя на жертв рассрочки. Девушкам он сообщал, что все это необходимо для ведения бизнеса.
В общей сложности пострадавшие передали ему деньги в сумме от 60 тысяч до 1,5 млн рублей. Похитив все, что планировал, парень переставал выходить с жертвами на связь. Отмечается, что на сайтах знакомств он представлялся разными именами — девушки не знали, как его зовут по-настоящему.
Известно о трех пострадавших, но их может быть больше. Поэтому полицейские просят сообщить им об этом.
В настоящее время следствие располагает заявлениями трех девушек, которые просят привлечь подозреваемого к ответственности.
Молодому человеку грозит до 10 лет тюрьмы, в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Пострадавших от его рук просят звонить по телефонам: +7(929)202-02-70, +7(343)294-14-94, либо 02.