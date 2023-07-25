Председатель садов в Первоуральске присвоил почти 2 млн рублей взносов от дачников

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Мужчина занимал должность председателя с июня 2019 по май 2022 года. В этот период он забирал себе часть денег, которые дачники переводили на банковский счет товарищества в качестве членских взносов: на приватизацию участков, ремонт дорог, электрификацию сада, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Кроме того, свердловчанин получил более 620 тысяч рублей, которые собрали члены товарищества в 2014–2015 годах, по сберегательному сертификату заявителя, который был получен от прежнего председателя.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Прокуратура отправила материалы дела в городской суд Первоуральска для рассмотрения.
Напомним, в Свердловской области с начала 2023 года зафиксировано более 30 преступлений в сфере ЖКХ.