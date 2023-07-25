Председатель садов в Первоуральске присвоил почти 2 млн рублей взносов от дачников

Мужчина занимал должность председателя с июня 2019 по май 2022 года. В этот период он забирал себе часть денег, которые дачники переводили на банковский счет товарищества в качестве членских взносов: на приватизацию участков, ремонт дорог, электрификацию сада, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.