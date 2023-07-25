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Председатель садов в Первоуральске присвоил почти 2 млн рублей взносов от дачников

25 июля 2023, 16:40
Фото: Midjourney
Председатель садов в Первоуральске присвоил себе деньги дачников. Размер суммы составил 1,9 миллиона рублей.

Мужчина занимал должность председателя с июня 2019 по май 2022 года. В этот период он забирал себе часть денег, которые дачники переводили на банковский счет товарищества в качестве членских взносов: на приватизацию участков, ремонт дорог, электрификацию сада, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Кроме того, свердловчанин получил более 620 тысяч рублей, которые собрали члены товарищества в 2014–2015 годах, по сберегательному сертификату заявителя, который был получен от прежнего председателя.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Прокуратура отправила материалы дела в городской суд Первоуральска для рассмотрения.

Напомним, в Свердловской области с начала 2023 года зафиксировано более 30 преступлений в сфере ЖКХ.

Более 30 преступлений в сфере ЖКХ совершено в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Уголовное дело#Председатель#Сады#Деньги#Суд#Преступление#Прокуратура#Обвиняемый#Криминал#Свердловская область#Первоуральск
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