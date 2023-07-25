Пропавшего рыжеволосого жителя Перми разыскивают в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Виктор ушел из дома и не вернулся. Рост исчезнувшего пермяка — приблизительно 176-180 сантиметров. Волосы рыжего цвета, карие глаза, худощавое телосложение, рассказали в поисковом отряде «ПрикамьеПоиск».
Во что был одет молодой человек в день пропажи — неизвестно. Особые приметы — шрам на переносице. Ему нужна медпомощь: пропавший не ориентируется в пространстве и не понимает, где находится.
Предположительно, Виктор мог уехать в Екатеринбург, где живут его родственники, с которыми он не общался много лет.
Напомним, в Тавде ищут 81-летнего пенсионера, который 23 июля 2023 года ушел в лес за ягодами и не вернулся.