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Пропавший в Нижнем Тагиле пони по кличке Туман нашлась в лесу

25 июля 2023, 05:02
Фото: Арина Космос
24 июля в Нижнем Тагиле сотрудники конного клуба «Космос» сообщили редакции TagilCity.ru о пропаже пони по кличке Космос. В ночь на 25 июля лошадку нашли.

О том, что животное, принадлежащее клубу, пропало, сотрудница клуба Арина сообщила около 20:20 вечера.

Ушел с пастбища, от табуна отбился в районе Новой Кушвы. Срочно прошу помощи если кто-то видел не пройдите мимо, он добрый, удержите его и сообщите по телефону, — просила девушка в социльных сетях.

Как стало известно редакции, лошадку нашли в ночь на 25 июля. С ней все хорошо, она уже находится в конном клубе вместе с остальными особями.

Мы нашли его ночью в лесу, он был один, теперь он с нами, — рассказала редакции TagilCity.ru сотрудница клуба.
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Фото: Конный клуб
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