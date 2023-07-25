Пропавший в Нижнем Тагиле пони по кличке Туман нашлась в лесу

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
О том, что животное, принадлежащее клубу, пропало, сотрудница клуба Арина сообщила около 20:20 вечера.
Ушел с пастбища, от табуна отбился в районе Новой Кушвы. Срочно прошу помощи если кто-то видел не пройдите мимо, он добрый, удержите его и сообщите по телефону, — просила девушка в социльных сетях.
Как стало известно редакции, лошадку нашли в ночь на 25 июля. С ней все хорошо, она уже находится в конном клубе вместе с остальными особями.
Мы нашли его ночью в лесу, он был один, теперь он с нами, — рассказала редакции TagilCity.ru сотрудница клуба.