ПСБ предложил пенсионерам потребительские кредиты по упрощенной процедуре

В рамках программы потребительского кредитования «Пенсионеры» ПСБ предлагает финансирование по программе от 50 тыс. до 1,5 млн рублей на срок от года до пяти лет. При оформлении кредита с финансовой защитой и оплате ежемесячных платежей без просрочек возможно снижение ставки кредитования на 1 процент в год в течение трех лет.