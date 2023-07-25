ПСБ предложил пенсионерам потребительские кредиты по упрощенной процедуре

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 10:00
В рамках программы потребительского кредитования «Пенсионеры» ПСБ предлагает финансирование по программе от 50 тыс. до 1,5 млн рублей на срок от года до пяти лет. При оформлении кредита с финансовой защитой и оплате ежемесячных платежей без просрочек возможно снижение ставки кредитования на 1 процент в год в течение трех лет.
Кредит доступен заемщикам в возрасте до 65 лет на дату возврата займа. По программе возможно рефинансировать кредиты других банков и при необходимости оформить «кредитные каникулы».
Мы стремимся учитывать задачи и потребности всех категорий клиентов. Среди них есть люди старшего возраста — как гражданские, так и военные пенсионеры. Пенсионеры имеют стабильный и предсказуемый источник дохода, что дает возможность банку предложить привлекательные условия кредитования, — пояснил управляющий Уральским филиалом ПСБ Ринат Иржанов.
Военный пенсионер — это лицо, получающее пенсию — регулярное денежное пособие,
выплачиваемое лицам, которые проходили службу: в Министерстве обороне, в Органах
Внутренних Дел, в государственной противопожарной службе, в органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно —исполнительной системы.
Гражданский пенсионер — это лицо, получающее пенсию — регулярное денежное пособие, выплачиваемое лицам, которые достигли пенсионного возраста.
Ставка 9,9% годовых в рублях доступна военным пенсионерам, получающим пенсию на карту ПСБ при оформлении потребительского кредита с финансовой защитой (1,8% годовых в рублях — без подключения финансовой защиты, защитой, от 19,9% годовых в рублях — без подключения финансовой защиты) и при сумме кредита от 50 000 рублей до 1 500 000 рублей.
При соблюдении условий договора возможно максимальное снижение первоначальной ставки на 3% (9,9%-3%=6,9%). Условия доступны по программе кредитования «Пенсионеры». Срок кредитования — от 1 года до 5 лет. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
Подробную информацию о потребительском кредите, об условиях снижения ставок, о тарифах, погашении кредита, а также требованиях к заемщикам можно узнать по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка и на сайте www.psbank.ru.
https://www.psbank.ru/?erid=LjN8JuLMF