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Puma и New Balance предъявили десятки исков к предпринимателям Екатеринбурга

25 июля 2023, 13:48
Фото: 1MI
Представители брендов Puma и New Balance предъявили более 30 исков к магазинам Екатеринбурга за нарушение прав на товарные знаки.

Представители американской компании New Balance требуют с 13 екатеринбургских предпринимателей приблизительно 3,5 миллиона рублей. 250 тысяч рублей уже сотрудники бренда уже отсудили, при этом остаются еще несколько исков. Самая крупная сумма иска — миллион рублей, пишет 66.ру.

Немецкий бренд Puma подал 19 исковых заявлений в отношении свердловских бизнесменов на общую сумму около двух миллионов рублей. По каждому иску сумма требуемого взыскания не выше 150 тысяч рублей. Восемь разбирательств уже завершены. Также продолжаются работы по остальным требованиям.

Известно, что несколько предпринимателей, которые должны выплатить назначенные суммы, подали апелляционные жалобы.

Напомним, в июне 2023 года бизнесмен пытался привезти в Екатеринбург поддельные игрушечные машины якобы бренда BMW AG. Товар у него изъяли и выписали ему штраф.

Бизнесмен пытался провезти в Екатеринбург 720 поддельных машинок бренда «BMW AG»
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Штраф#Иск#Бренд#Суд#Компания#Корпорация#Магазины#Предприниматели#Судебное разбирательство#Экономика
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