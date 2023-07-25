Puma и New Balance предъявили десятки исков к предпринимателям Екатеринбурга

Немецкий бренд Puma подал 19 исковых заявлений в отношении свердловских бизнесменов на общую сумму около двух миллионов рублей. По каждому иску сумма требуемого взыскания не выше 150 тысяч рублей. Восемь разбирательств уже завершены. Также продолжаются работы по остальным требованиям.