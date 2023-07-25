Puma и New Balance предъявили десятки исков к предпринимателям Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Представители американской компании New Balance требуют с 13 екатеринбургских предпринимателей приблизительно 3,5 миллиона рублей. 250 тысяч рублей уже сотрудники бренда уже отсудили, при этом остаются еще несколько исков. Самая крупная сумма иска — миллион рублей, пишет 66.ру.
Немецкий бренд Puma подал 19 исковых заявлений в отношении свердловских бизнесменов на общую сумму около двух миллионов рублей. По каждому иску сумма требуемого взыскания не выше 150 тысяч рублей. Восемь разбирательств уже завершены. Также продолжаются работы по остальным требованиям.
Известно, что несколько предпринимателей, которые должны выплатить назначенные суммы, подали апелляционные жалобы.
Напомним, в июне 2023 года бизнесмен пытался привезти в Екатеринбург поддельные игрушечные машины якобы бренда BMW AG. Товар у него изъяли и выписали ему штраф.