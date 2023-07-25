Пять автобусных маршрутов изменят схему движения в Екатеринбурге из-за перекрытия

Так, В период с 24 по 26 июля автобусы № 58, 59, 05, 012, 019, 42, 46, 070 в направлении улицы Серафимы Дерябиной будут ехать по проспекту Академика Сахарова, улицам Анатолия Мехренцева, Павла Шаманова, Вильгельма де Геннина и далее по маршруту.