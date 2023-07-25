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Пять автобусных маршрутов изменят схему движения в Екатеринбурге из-за перекрытия

25 июля 2023, 09:28
Фото: 1MI
В Екатеринбурге пять автобусных маршрутов будут ездить по-новому из-а перекрытия дорог. Все эти маршруты передвигаются по Академическому району.

Перемены связаны со строительством трамвайной ветки в район, пишет Е1.

Так, В период с 24 по 26 июля автобусы № 58, 59, 05, 012, 019, 42, 46, 070 в направлении улицы Серафимы Дерябиной будут ехать по проспекту Академика Сахарова, улицам Анатолия Мехренцева, Павла Шаманова, Вильгельма де Геннина и далее по маршруту.

В период с 27 по 31 июля автобусы № 58, 59, 05, 012, 019, 42, 46, 070 в направлении улицы Серафимы Дерябиной будут курсировать по проспекту Академика Сахарова, улицам Вильгельма де Геннина, Павла Шаманова, Анатолия Мехренцева, Краснолесья, Вильгельма де Геннина, далее по маршруту.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Автобусы#Перекрытие дороги#Изменение маршрута#Транспорт
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