Пять автобусных маршрутов изменят схему движения в Екатеринбурге из-за перекрытия

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Перемены связаны со строительством трамвайной ветки в район, пишет Е1.
Так, В период с 24 по 26 июля автобусы № 58, 59, 05, 012, 019, 42, 46, 070 в направлении улицы Серафимы Дерябиной будут ехать по проспекту Академика Сахарова, улицам Анатолия Мехренцева, Павла Шаманова, Вильгельма де Геннина и далее по маршруту.
В период с 27 по 31 июля автобусы № 58, 59, 05, 012, 019, 42, 46, 070 в направлении улицы Серафимы Дерябиной будут курсировать по проспекту Академика Сахарова, улицам Вильгельма де Геннина, Павла Шаманова, Анатолия Мехренцева, Краснолесья, Вильгельма де Геннина, далее по маршруту.