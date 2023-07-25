Рекорд России установил тяжелоатлет из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Молодой человек является воспитанником спортивного клуба «Спутник».
Победу он одержал на всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу», которые прошли в Москве. Об этом сообщает «Тагильский рабочий».
Победителю 30 лет. Он выступал в весовой категории 102 килограмма. В общей сложности спортсмен поднял 389 кг.
Отмечается, что Егор является членом сборной России, чемпионом страны, чемпионом Европы 2019 года, победителем первенства мира среди юношей. Тренирует его Михаил Хомяков.
На этом же соревновании среди женщин третье место в весовой категории до 49 кг заняла Диана Титовец из СШОР «Спутник».