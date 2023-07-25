Проговаривалось и то, что необходимо снизить тарифы и улучшить качество коммунальных услуг. В частности, отмечалось, что информация о тарифах скрыта, а высокие цены. Плохо греют батареи, есть сложности с бесперебойной подачей воды. Вместе с этим было выдвинуто предложение об установке видеонаблюдения двора и подъезда с доступом к трансляции для жителей.