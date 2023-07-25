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Результаты опроса: УК «СтройСервис» — лидер рынка ЖКХ Нижнего Тагила

25 июля 2023, 09:11
Фото: 1MI
Стали известны итоги опроса, проведенного в июне социологическим агентством «СВОИ» на территории одного из самых густонаселенных микрорайонов Нижнего Тагила — Гальянке. Жители территории дали свои оценки ситуации в сфере ЖКХ и деятельности УК. «СтройСервис» признали лидером рынка услуг.

Отношение к управлению домом

Во время социологического опроса* на территории микрорайона Гальянка в Нижнем Тагиле 68,5% респондентов отметили, что знают, кто управляет домом, в котором они проживают. На первом месте в рейтинге известности находится УК СтройСервис: с ней знакомы более половины жителей (58,6%). Данная компания является лидером в так называемой спонтанной известности (узнаваемость «без подсказки»).

Что касается качества управления МКД, жители Гальянки отметили, что хотят, чтобы их УК в первую очередь соответствовала таким требованиям, как профессионализм сотрудников (43,2%), быстрая скорость ответа на обращение (42,6%), приемлемая стоимость технического обслуживания (35,1%).

Наиболее неприемлемой характеристикой в работе УК для жильцов микрорайона стали высокие тарифы (это отметили 51,7% опрошенных). Далее в этом списке примерно на одном уровне упоминаний: грубое общение при обращении за помощью (40,2%), неправильные расчеты за коммунальные услуги (39,8%), неисполнение заявок жильцов (39,6%), плохая уборка подъездов (39,1%).

Фото: 1MI

Для того чтобы определить ожидания от управляющей компании, респондентам задавались открытые вопросы:

  • Какие у Вас ожидания от Вашей управляющей компании на 2023?
  • Чем должна заняться в первую очередь для Вашего дома, двора?

Основные ответы:

  • благоустройство дворов (озеленение, установка лавочек и баков у подъезда, качественное освещение, кронирование деревьев),
  • ремонт дорог и тротуаров,
  • новые детские площадки, парковочные места,
  • ремонт подъезда, лифта и в целом всего дома (утепление, капремонт, ремонт крыши, фасада, электропроводки и подвала),
  • уборка и поддержка чистоты (уборка подъезда, отслеживание порядка и чистоты, своевременный вывоз мусора, устранение тараканов во всем доме).

Проговаривалось и то, что необходимо снизить тарифы и улучшить качество коммунальных услуг. В частности, отмечалось, что информация о тарифах скрыта, а высокие цены. Плохо греют батареи, есть сложности с бесперебойной подачей воды. Вместе с этим было выдвинуто предложение об установке видеонаблюдения двора и подъезда с доступом к трансляции для жителей.

Фото: 1MI

Рейтинг доверия

В целом отмечается низкий уровень доверия управляющим компаниям. Но при этом все же важно выделить лидеров списка: на первом месте народного рейтинга доверия находится уже известная нам УК СтройСервис с 16,5% голосов респондентов, на втором месте УК с показателем вдвое ниже — 8,4%, на третьем — лишь 4,9%.

При этом треть респондентов устраивает текущая управляющая компания, и они не хотели бы ее менять (37,6%). Но зафиксирована и большая доля тех, кому безразлично управление многоквартирным домом (21,9%), либо тагильчане затруднились определиться с выбором типа управления (13%).

Регулярное проведение таких социологических исследований позволяет всем участникам рынка ЖКХ — жильцам, управляющим компаниям, специалистам администрации — держать руку на пульсе и выявлять наиболее «узкие» места. Так, в частности, тем же УК, опираясь на данные опроса, рекомендовал бы скорректировать производственную программу на ближайшие год-два. Нужно начать активнее заниматься информированием людей о планах благоустроительных мероприятий во дворе, предоставлять людям отчеты в целом о проделанной работе за последний год, — рассказал директор агентства «СВОИ» Александр Нода.

*Опрос проводился 19–27 июня 2023 г. по стандартизированному интервью. Опрошено 650 респондентов. Ошибка выборки: ±5,0%. Основной метод: личное интервью на планшете с аудиозаписью и GPS-метками по месту жительства с использованием маршрутной выборки и квот (пол, возраст) и телефонный опрос. Подобные опросы проходят в рамках стандартных социологических исследований по территории всей страны.

#Анастасия Имамахметова#Нижний Тагил#Общество#УК#Опрос#Коммунальные услуги#ЖКХ#Капремонт#УК СтройСервис#Коммунальщики#Коммунальные платежи
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