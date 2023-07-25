Российский бизнес после ухода зарубежных компаний: адаптация и возможности

Также были замечены интересные стратегические решения в сфере бизнеса. Например, компания «Шерп», специализирующаяся на производстве вездеходов, смогла преодолеть трудности периода. После вступления в силу СВО (самостоятельное введение ограничений) украинский правообладатель отозвал патенты и лицензии у российского подразделения, прекратил финансирование, но ключевой инженер-конструктор остался в команде в России. В результате возник бренд «Архант» на территории РФ, в то время как «Шерп» ушел на европейский рынок. Под новым брендом «Архант» были выпущены усовершенствованные вездеходы, состоящие на 90% из российских материалов, а оставшиеся 10% материалы были приобретены из стран СНГ и Китая, что привело к полному импортозамещению.