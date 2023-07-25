Российский бизнес после ухода зарубежных компаний: адаптация и возможности

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
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Updated Сегодня, 18:14
Этот вывод стал результатом исследования, проведенного Татьяной Зикунковой, владелицей агентства креативного маркетинга «ТЗ», и доступен в интернет-издании «Подмосковье сегодня». Эксперт пришел к выводу, что геополитические изменения оказали влияние на различные отрасли экономики, однако, в целом, они предоставили новые возможности для роста и развития российских компаний.
В частности, производители востребованных товаров успешно развиваются. На автомобильном рынке появились новые игроки, заменяющие европейские марки, — китайские бренды с новыми бюджетами, которые активно привлекают потребителей, как отметила Татьяна Зикункова в беседе с представителем «Подмосковье сегодня».
Также были замечены интересные стратегические решения в сфере бизнеса. Например, компания «Шерп», специализирующаяся на производстве вездеходов, смогла преодолеть трудности периода. После вступления в силу СВО (самостоятельное введение ограничений) украинский правообладатель отозвал патенты и лицензии у российского подразделения, прекратил финансирование, но ключевой инженер-конструктор остался в команде в России. В результате возник бренд «Архант» на территории РФ, в то время как «Шерп» ушел на европейский рынок. Под новым брендом «Архант» были выпущены усовершенствованные вездеходы, состоящие на 90% из российских материалов, а оставшиеся 10% материалы были приобретены из стран СНГ и Китая, что привело к полному импортозамещению.
Есть и международные компании, которые не изменили свои бизнес-процессы после ухода зарубежных компаний. Причина кроется в их прагматичном подходе: риски ухода с российского рынка были бы слишком высокими для них, пояснила Татьяна Зикункова.