«Штрафы за проезд на зеленый»: водители Нижнего Тагила жалуются на светофор по Фрунзе

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Так, новые опоры загораживают дополнительную секцию светофора. Это привело к тому, что камера фотофиксации эту секцию, горящую зеленым светом, не видит и выписывает автолюбителям штрафы за проезд на красный сигнал светофора.
Как пояснил редакции TagilCity.ru директор ЦОДД Вячеслав Масальский, из-за некорректной работы камер штрафы выписывать не будут, однако, вместе с тем, на объекте нарушений в работе оборудования зафиксировано не было.
По информации специалистов «УГМК-Телеком», осуществляющих эксплуатацию камер фотофиксации нарушений ПДД, при некорректной работе оборудования решение о нарушении ПДД не принимается. Нарушений в работе оборудования на этом перекрестке эксплуатирующая организация не фиксировала, — сообщил редакции Вячеслав Масальский.
Руководитель учреждения добавил, что реконструкция светофорного объекта на этом перекрестке будет завершена до 20 августа.