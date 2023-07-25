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«Штрафы за проезд на зеленый»: водители Нижнего Тагила жалуются на светофор по Фрунзе

25 июля 2023, 06:39
Фото: ОД «Тагил без ям»

Водители Нижнего Тагила жалуются на штрафы за проезд на «зеленый»

Специалисты Центра организации движения Нижнего Тагила занимаются реконструкцией светофорного объекта по адресу Фрунзе — Космонавтов. Водители заметили, что теперь на данном перекрестке есть проблема с камерами фотофиксации нарушений.

Так, новые опоры загораживают дополнительную секцию светофора. Это привело к тому, что камера фотофиксации эту секцию, горящую зеленым светом, не видит и выписывает автолюбителям штрафы за проезд на красный сигнал светофора.

Как пояснил редакции TagilCity.ru директор ЦОДД Вячеслав Масальский, из-за некорректной работы камер штрафы выписывать не будут, однако, вместе с тем, на объекте нарушений в работе оборудования зафиксировано не было.

По информации специалистов «УГМК-Телеком», осуществляющих эксплуатацию камер фотофиксации нарушений ПДД, при некорректной работе оборудования решение о нарушении ПДД не принимается. Нарушений в работе оборудования на этом перекрестке эксплуатирующая организация не фиксировала, — сообщил редакции Вячеслав Масальский.

Руководитель учреждения добавил, что реконструкция светофорного объекта на этом перекрестке будет завершена до 20 августа.

Камеры штрафуют за проезд на зеленыйКамеры штрафуют за проезд на зеленый
Камеры штрафуют за проезд на зеленыйКамеры штрафуют за проезд на зеленый
Камеры штрафуют за проезд на зеленый
Фото: ОД «Тагил без ям»
В Нижнем Тагиле появились камеры для фотофиксации непристегнутых водителей
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