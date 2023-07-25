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Posted Сегодня, 19:14

Published Сегодня, 19:14

Modified Сегодня, 19:15

Updated Сегодня, 19:15

Советы эксперта: как сделать сон более качественным

25 июля 2023, 19:14
Многие люди считают, что качественный сон — это просто дело: ложишься и спишь. Но на самом деле все гораздо сложнее. К отдыху, как и к любому другому важному вопросу, нужно подходить разумно.

Врач-терапевт Марина Лебедева рекомендует придерживаться определенного расписания и ложиться спать примерно в одно и то же время каждый день. Она также советует обращать внимание на свои биологические часы, которые могут изменяться в течение жизни и зависеть от социальных особенностей и времени года. Об этом пишет runews24.ru.

Очень важно закончить ужин за 1-2 часа до сна и перед отдыхом расслабиться или сделать небольшую прогулку. Можно заняться медитацией или послушать спокойную музыку. Важно избегать кофеина за 3-6 часов до сна, в зависимости от его влияния на организм. Также следует обратить внимание на условия комнаты, в которой вы спите, например, установить температуру воздуха около 20°C летом и не более 22°C зимой, поддерживать влажность на уровне 40-60% и закрыть окна так, чтобы было минимальное естественное освещение (с помощью плотных штор или жалюзи).

Многие люди используют различные устройства, например, фитнес-браслеты, чтобы контролировать свой сон. Создатели этих устройств утверждают, что они могут отслеживать фазы сна и помогать засыпать и просыпаться в соответствии с биоритмами. Однако нет научного доказательства того, что немедицинские устройства, такие как фитнес-браслеты, точно отслеживают фазы сна. Если у вас есть проблемы со сном, такие как бессонница или прерывистый сон, рекомендуется провести специальное обследование, включая полисомнографию, для точного определения всех параметров сна, включая его фазы. В то же время, эти устройства можно использовать для установления режима дня.

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