Советы эксперта: как сделать сон более качественным

Многие люди используют различные устройства, например, фитнес-браслеты, чтобы контролировать свой сон. Создатели этих устройств утверждают, что они могут отслеживать фазы сна и помогать засыпать и просыпаться в соответствии с биоритмами. Однако нет научного доказательства того, что немедицинские устройства, такие как фитнес-браслеты, точно отслеживают фазы сна. Если у вас есть проблемы со сном, такие как бессонница или прерывистый сон, рекомендуется провести специальное обследование, включая полисомнографию, для точного определения всех параметров сна, включая его фазы. В то же время, эти устройства можно использовать для установления режима дня.