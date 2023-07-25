«Создается аварийная ситуация»: водители Нижнего Тагила о двусторонней улице Выйская

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Тагильчане пожаловались на то, что в связи с изменениями в движение на улице Выйская, для участников движения создается аварийная ситуация. В частности, для тех, кто едет Верхней Черепанова — там не установлен светофор перед пешеходным переходом.
Как пояснил редакции TagilCity.ru директор Центра организации общественного движения Вячеслав Масальский, работы по установке светофора будут завершены в течение дня — 25 июля.
К комплектации оборудования мы приступили, транспортные светофоры на этом перекрестке будут установлены в течение 25 июля, — сообщил руководитель учреждения.