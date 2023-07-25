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«Создается аварийная ситуация»: водители Нижнего Тагила о двусторонней улице Выйская

25 июля 2023, 10:08
Фото: ОД «Тагил без ям»
Светофор на улице Выйская

На двусторонней улице Выйская в Нижнем Тагиле появится светофор для пешеходов

В Нижнем Тагиле производится установка светофоров на улице Выйская, на которой теперь осуществляется двухсторонне движение. Ранее тагильчане выразили опасение тем, что там создается аварийная ситуация для пешеходов и водителей.

Тагильчане пожаловались на то, что в связи с изменениями в движение на улице Выйская, для участников движения создается аварийная ситуация. В частности, для тех, кто едет Верхней Черепанова — там не установлен светофор перед пешеходным переходом.

Как пояснил редакции TagilCity.ru директор Центра организации общественного движения Вячеслав Масальский, работы по установке светофора будут завершены в течение дня — 25 июля.

К комплектации оборудования мы приступили, транспортные светофоры на этом перекрестке будут установлены в течение 25 июля, — сообщил руководитель учреждения.
Светофор на улице ВыйскаяСветофор на улице Выйская
Светофор на улице Выйская
Фото: ОД «Тагил без ям»
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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свердловская область#Светофор#ЦОДД#Вячеслав Масальский#Безопасность#Транспорт#Эксклюзив
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