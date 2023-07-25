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Спустя 5 месяцев найдены документы мобилизованного из Тавды

25 июля 2023, 12:35
Фото: 1MI
Мобилизованный из Тавды найден спустя пять месяцев поисков. Анатолию 39 лет. В двух воинских частях с февраля были утеряны его документы.

После того, как мужчину призвали, он служил в Елани. После этого он был направлен в самарскую часть и затем на СВО, пишет Е1.

Все это время по документам боец не числился ни в одной части. Поэтому он не получал зарплату, отправляться в отпуск он тоже не мог.

Тогда в ситуацию вмешалась военная прокуратура. За дело ведомство взялось после жалоб родных Анатолия. Документы нашлись, мужчину зачислили в части и выплатили ему зарплаты.

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#Елена Озерова#Елань#Солдат#Военный#Зарплата#Происшествия#Свердловская область
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