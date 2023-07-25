Спустя 5 месяцев найдены документы мобилизованного из Тавды

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
После того, как мужчину призвали, он служил в Елани. После этого он был направлен в самарскую часть и затем на СВО, пишет Е1.
Все это время по документам боец не числился ни в одной части. Поэтому он не получал зарплату, отправляться в отпуск он тоже не мог.
Тогда в ситуацию вмешалась военная прокуратура. За дело ведомство взялось после жалоб родных Анатолия. Документы нашлись, мужчину зачислили в части и выплатили ему зарплаты.