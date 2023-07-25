Строящийся МСК в Нижнем Тагиле не будет наносить вред природе

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Мусоросортировочный комплекс, который стоится на Кушвинском тракте в Нижнем Тагиле, включает в себя новый современный полигон ТКО с мощностью — 129 тысяч тонн отходов в год. Сам же МСК после сдачи в эксплуатацию примет на сортировку до 185 тысяч тонн в год. Здесь же расположится участок компостирования мощностью до 50 тысяч тонн.
Впервые полигон для отходов не будет источать зловонный запах и не станет причиной пожаров. Технологические решения исключат загрязнения земли и подземных вод, а фильтрат от полигона очистят до технической воды, в которой может разводиться рыба.
При въезде на объект все мусоровозы будут проходить весовой и радиологический контроль. Система видеонаблюдения обеспечит тотальный контроль за передвижением автомобилей и отходов. Разгрузка предполагается на мусоросортировочном комплексе, чтобы оценить состав прибывших отходов и направить их на полуавтоматическую линию сортировки. Сочетание ручного труда и автоматической сортировки не просто веление времени, а требование современных технологий, когда за автоматами следят люди, участвуя в процессе.
Крупные грохоты, так называется механизм, разделяющий спрессованный мусор, сепараторы, проводящие «тонкую» выбору полезных фракций, дополнят камеры ручной сортировки. На этом этапе предполагается выбирать до 30 полезных фракций, пригодных ко вторничному использованию, это порядка 30% от общего объема поступающих ТКО.
На мусоросортировочной линии технологический процесс изначально ориентирован на качественную сортировку и выборку из общего потока поступающих отходов черных и цветных металлов, стекла, картона и бумаги, пластика. Стекло будет сортироваться по цвету бутылки, а группа «пластик» — разделаться на пленки ПЭВД и ПЭНД, емкости ПЭТ и ПЭВД, фрагменты полипропилена.
Важной особенностью комплекса станет участок компостирования, куда, в первую очередь, будут попадать остатки пищи животного и растительного происхождения. Именно они на старых полигонах являются источником запаха, а в результате их гниения образуется полигонный газ.
Горение полигонов — это бич подобных объектов, полигонный газ является причиной возгорания. В Нижнем Тагиле, благодаря открытию участка компостирования, это удастся избежать.
Участок компостирования в Нижнем Тагиле состоит из девяти камер. В них будет загружаться мелкая фракция ТКО, состоящая в большей степени из органических отходов. За 12 часов, при поддержании оптимальной температуры и влажности, произойдет процесс аэробного компостирования, характеризуемый более быстрым протеканием биохимического разложения органики.
В процессе компостирования органические отходы теряют до 40% своего объема благодаря биотермической сушке, что безусловно увеличивает потенциал полигона по объему накопления и увеличивает срок его эксплуатации. При этом биогаз, образующийся в процессе компостирования, согласно принятым технологическим решениям, проходит двухступенчатую очистку.
В естественных условиях с ним знакомы жители сельской местности и садоводы. В компостные ямы для перегноя они на участках годами складывают обрезь кустарника и растительность. В отличие от годовых циклов, на участке компостирования гумус образуется за несколько часов.
Компост — это технический грунт, которым будут пересыпаться слои размещаемого на полигоне мусора. За счет этого участка ежегодно 50 тысяч тонн отходов из Нижнего Тагила переработают в такой грунт.
Сам полигон, который строят в Нижнем Тагиле, тоже будет экологичным и инновационным. Применяемая технология исключает попадание вредных веществ в землю и подземные воды.
По основанию котлована полигона уложен противофильтрационный герметичный экран, поверх которого обустроена дренажная сеть с гравийным пластовым дренажом. Экран станет достойной защитой, помогая собирать образуемую жидкость.
Фильтрат от полигона через дренажную сеть откачивается в пруд-накопитель. Объем пруда накопителя рассчитан, в том числе, на прием максимального паводкового стока фильтрата в весенний период. По дну и откосам пруда-накопителя укладывается противофильтрационный герметичный экран, что обеспечивает исключение попадания фильтрата в грунтовые воды.
Образующийся фильтрат и производственные стоки подвергаются глубокой очистке на очистных сооружениях производственного стока и используются в качестве оборотного водоснабжения в технологических целях. Помимо этого, на очистные сооружения направляется весь поверхностный сток с территории МСК и полигона ТКО. Как говорят специалисты, после очистки вода пригодна для рыборазведения. Это тоже показатель безопасности.
В советское время у нас было 3 полигона, по одному в каждом районе города. Со временем остался только центральный полигон, где мы сегодня находимся. Город такого масштаба, как Нижний Тагил остался с одним переполненным полигоном. Закрыть его невозможно, так как некуда будет вывозить весь мусор. Решение губернатора Свердловской области о поддержке проекта по строительству позволило создать МСК в нашем городе. Это жизненная необходимость для города. Без этого комплекса мы бы попросту завалились мусором. По сути, это спасение не на одно поколение. Учитывая качество сортировки мусора, которое здесь будет происходить, будет полностью исключено возгорание на полигоне, — рассказал глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Глава города также отметил, что благодаря поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и регионального правительства с этой проблемой городу удастся справиться. Новый объект станет залогом безопасности не только ныне живущих тагильчан, но и будущих поколений.
После открытия нового комплекса АО «Облкоммунэнерго» приступит к рекультивации старого полигона.
Генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов рассказал, что при реализации проекта постоянно приходилось ориентироваться не только на лучшие отраслевые практики, но и учитывать необходимость импортозамещения. Практически все оборудование теперь отечественного, а не импортного производства. С одной стороны, это усложнило задачу, а с другой — сделало комплекс неуязвимым от международных отношений.
Нижнетагильский комплекс включает в себя не только мусоросортировку и участок компостирования, а построенный по современным экологическим требования полигон. Таких объектов последнее время в России не вводили в эксплуатацию. Объект можно считать одним из самых совершенным в стране, отметил генеральный директор Холдинговой компании «Экологические системы» Константин Фрумкин.
Человек будет производить отходы постоянно, важно не зацикливаться на структуре существующих сегодня видов отходов. Нижнетагильский объект будет готов к выборке любых новых фракций вторичного сырья, если это потребуется. Комплекс — это задел в здоровье будущих поколений, — добавил Константин Фрумкин.
Администрация Нижнего Тагила в настоящее время изучает возможность создания на базе мусоросортировочного комплекса технопарка или экоплощадки для перерабатывающих производств.
Напомним, 19 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил строящийся в Нижнем Тагиле мусоросортировочный комплекс. В ходе рабочей встречи с главой города и представителями «Облкоммунэнерго» глава региона поблагодарил строителей за проделанную работу, пожелал выполнения всех необходимых задач в срок и отметил, что ждет торжественного открытия МСК в Нижнем Тагиле.
Мы с Евгением Владимировичем осмотрели участок компостирования. Это действительно техническая новелла. На Урале еще нигде такое не используют. Также мы смотрели полигон. Он находится в высокой степени готовности — 80%. Сейчас рабочие приступили к монтажу основного оборудования, часть которого уже установлена, — рассказал генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.
Как неоднократно отмечал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Свердловской области Николай Смирнов, в Свердловской области необходимо построить 10 мусоросортировочных комплексов, способных переработать не менее 1,4 миллиона тонн отходов в год.
Комплекс на Кушвинском тракте в Нижнем Тагиле — один из них. По срокам ввода в эксплуатацию второй по величине город региона обогнал столицу Среднего Урала. Для Екатеринбургской агломерации строительство аналогичного объекта только в ближайших планах.
АО «Облкоммунэнерго» приступило к строительству МСК и полигона ТКО под Нижним Тагилом в марте 2020 года. Завершение строительных работ запланировано на конец 2023 года.