Строящийся МСК в Нижнем Тагиле не будет наносить вред природе

Мусоросортировочный комплекс, который стоится на Кушвинском тракте в Нижнем Тагиле, включает в себя новый современный полигон ТКО с мощностью — 129 тысяч тонн отходов в год. Сам же МСК после сдачи в эксплуатацию примет на сортировку до 185 тысяч тонн в год. Здесь же расположится участок компостирования мощностью до 50 тысяч тонн.