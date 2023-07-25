Свердловчанин заявил о минировании подъезда после ссоры с подругой

После этого он сам позвонил в дежурную часть полиции и рассказал, что установил в подъезде две гранаты, тротиловые шашки и растяжки. Через полчаса он намеревался взорвать подъезд, сообщает «Типичный Екатеринбург».



На место съехались экстренные службы и задержали злоумышленника. Проведя осмотр подъезда, они узнали, что никаких опасных веществ в него заложено не было.