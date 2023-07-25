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Свердловчанин заявил о минировании подъезда после ссоры с подругой

25 июля 2023, 07:40
Фото: 1MI
В Свердловской области мужчина «заминировал» подъезд после конфликта с подругой. Это он сделал в воскресенье, 23 июля.

После этого он сам позвонил в дежурную часть полиции и рассказал, что установил в подъезде две гранаты, тротиловые шашки и растяжки. Через полчаса он намеревался взорвать подъезд, сообщает «Типичный Екатеринбург».

На место съехались экстренные службы и задержали злоумышленника. Проведя осмотр подъезда, они узнали, что никаких опасных веществ в него заложено не было.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга сообщил о минировании машины своей бывшей жены. СМС с таким посланием он отправил самой женщине, о чем она сообщила в полицию. Оказалось, что сообщение о минировании было ложным.

Житель Екатеринбурга из мести сообщил о ложном минировании автомобиля экс-супруги
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#Елена Озерова#Подъезд#Минирование#Мины#Экстренные служжбы#Криминал#Свердловская область
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