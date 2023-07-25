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Свердловская область вошла в тройку лидеров по развитию IT-отрасли в России

25 июля 2023, 10:58
Фото: 1MI
Несмотря на уход с рынка зарубежных поставщиков IT-услуг, сектор отечественных технологий показал положительную динамику. Больших успехов добилась Свердловская область, уступившая по объему рынка лишь Москве и Санкт-Петербургу. TagilCity.ru выяснила дальнейшие перспективы развития отрасли в регионе.

IT — кровеносная система экономики

В современном мире без IT нет экономики. Ни одна отрасль промышленности, ни одно предприятие в своей работе не обходятся без информационных технологий. Поэтому, когда зарубежные вендоры покинули российский рынок, импортозамещение в IT стало жизненно необходимым, особенно в сегменте корпоративного ПО. Что предлагают российские Свердловской области и России в целом? Какие инструменты удалось заместить? И каких программ больше всего не хватает рынку? Рассказывает TagilCity.ru.

Сейчас информационные технологии — это кровеносная система в принципе экономики, считают специалисты.

Цифровизация Свердловской области

Свердловская область оказалась в числе лидеров в стране по изучению цифровых профессий и реализации IT-проектов, сообщают исследования образовательной платформы GeekBrains.

В опросе «Востребованность цифровых профессий в регионах России», который проводила компания GeekBrains, Свердловская область вошла в топ-5 рейтинга по количеству студентов, проявивших интерес к обучению IT-специальностям, а также по числу учащихся на данных специальностях. По количеству выпускников в сфере IT, Свердловская область уступает лишь Москве, Санкт-Петербургу и Московской области.

Также регион является одним из лидеров в стране по реализации проектов в сфере информационных технологий. Предприятия региона реализуют 1700 IT-проектов каждый год и поставляют в 72 страны мира свои программные продукты. Екатеринбург и Краснодар были названы в 2020 году цифровой столицей российских регионов по версии бизнес-школы «Сколково».

Фото: 1MI

Импортозамещение программных продуктов

Правительство Свердловской области активно тестирует и внедряет импортозамещенное программное обеспечение почтовых коммуникационных платформ, офисных пакетов, а также операционных систем российского производства на базе операционной системы Linux.

Проводилось тестирование программного обеспечения почтовых коммуникационных платформ, в том числе CommunigatePro, офисных пакетов «МойОфис», «Офис Р7», операционных систем российского производства на базе операционной системы Linux, в том числе отечественной защищенной операционной системы общего назначения «ОСНОВА», операционной системы «AstraLinux», операционной системы на базе ядра Linux «РЕД ОС».

Внедрены системы видеоконференцсвязи «Винтео» и TrueConf. Компанией СКБ Контур, штаб-квартира которой находится в Екатеринбурге, создана облачная платформа «Контур.Толк». Платформа отлично показала себя на крупных мероприятиях 2022 года: Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild и других.

Фото: 1MI

IT-компании Свердловской области

В Свердловской области развивает свою деятельность множество IT-компаний. Какие-то из них разрабатывают свои продукты и упрощают жизнь различным сферам деятельности, а кто-то разрабатывает идеи для самих себя.

Редакция TagilCity.ru пообщалась с коммерческим директором IT-компании из Нижнего Тагила «iRidi» Антоном Камаевым и выяснила каких предложений на региональном рынке достаточно, а какие еще нужно создавать и дорабатывать.

«iRidi» создана в Нижнем Тагиле в 2008 году. IT-специалисты организации занимаются разработкой платформ для автоматизации умных домов и зданий.

Что касается ухода зарубежных компаний, я бы здесь разделил итоги на два направления. Первое касается неких инфраструктурных задач, которые мы закрывали в том числе с использованием зарубежных сервисов и предложений, — говорит Антон Камаев.

Эту задачу тагильские IT-специалисты решили: где-то перешли на российское ПО, где-то потребовалось подключение зарубежных партнеров, которые продолжили с организацией активное сотрудничество. Здесь нужно обратить внимание на облачные решения. Уже довольно давно сотрудники компании сделали разведение этих облаков территориально. Облачные серверы, расположенные в России, предназначены для российских пользователей, в Европе — для европейских жителей, в Китае — для пользователей из Азии, в США — для остальных пользователей, пояснил коммерческий директор.

Второе — это уход тех брендов, которые являлись нашими конкурентами. Тут рынок высвободился, многие интеграторы и заказчики активно смотрят и внедряют теперь решения уже российского производства. Наша сфера постоянно меняется, нужно идти в ногу со временем, — рассказал Антон Камаев.
Технологический парк iRidiТехнологический парк iRidi
Технологический паркТехнологический парк
Технологический паркТехнологический парк
Технологический паркТехнологический парк
Технологический парк iRidi
Фото: https://iridi.com/ru/

Коммерческий директор тагильской компании считает, что с импортозамещением в России в целом все в порядке.

В России не хватает именно элементной базы, это не про программы, а именно про железо: процессоров, чипов. Именно эти компоненты нам приходится закупать за рубежом. Что касается ПО, у нас много IT-компаний от гигантов до региональных производителей, поэтому подобные вопросы закрываются своевременно, все дорабатывается, создаются аналоги. Важно, чтоб российские компании не ограничивались внутренним рынком, а были конкурентоспособны и за пределами страны. Нужно смотреть вокруг и брать только лучшее. Тогда будет успех, — считает Антон Камаев.

Производство элементной базы в России развивается. Но для того, чтобы встать на массовое качественное производство, уйдет не год и даже не пять лет, считает специалист.

Еще один пример — организация «Интерактивные системы» — российский производитель, разработчик и интегратор интерактивного оборудования, учебно-методических комплексов и развивающего программного обеспечения для системы образования. На отраслевом рынке функционирует уже 9 лет, офисы располагаются во многих городах России. Все оборудование и программное обеспечение для своих разработок производят самостоятельно.

Два флагманских продукта компании «Колибри» и «Кубик» награждены главной отраслевой премией в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок» в номинации «Лучшее учебное оборудование и средства обучения».

Фото: ООО «Интерактивные системы»

Программно-Аппаратный Комплекс «Колибри» — это современная замена комплекта интерактивной доски с интерактивной панелью с мощным встроенным компьютером.

Система оснащена всеми необходимыми программами для использования в образовательных учреждениях (ОС, Офис, Антивирус, специализированное ПО «Волшебная поляна» и Интерактивный редактор, позволяющий создавать собственные интерактивные занятия).

Фото: ООО «Интерактивные системы»

Новое решение в сфере ИКТ — Программно-аппаратный комплекс «КУБИК».

«КУБИК» — современная альтернатива интерактивному полу, исключающая все его недостатки. Широкоформатная проекция дает возможность полного погружения в любой познавательный и развлекательный медиа-контент. Устройство оснащено ярким короткофокусным проектором и мощным компьютером, датчиками распознавания движений и звуковыми колонками, а также созданным компанией встроенным программным обеспечением «Страна чудес» и «Безопасность: ПДД».

Программа подходит для детей с ОВЗ и используется в реабилитации детей и взрослых.

Фото: ООО «Интерактивные системы»

IT-рынок России

Объем рынка программного обеспечения в России — 2 триллиона 200 миллиардов рублей. Оценить емкость корпоративного сегмента сложно. Российские компании интенсивно замещают ушедших игроков. И цифры меняются едва ли не ежедневно. В отрасли выделяют четыре крупных сегмента. Это инженерное ПО. По оценкам самих игроков, емкость сектора — около 20 миллиардов. Это только доля российских разработчиков. Операционные системы — 5 миллиардов. Видеоконференцсвязь — до 10. И офисные пакеты — около 12 миллиардов рублей. Всего в стране 740 тысяч программистов и более 23 тысяч IT-компаний.

И госпредприятия и просто бизнес российский в три раза увеличил спрос на российский программный продукт, — заявил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

В прошлом году для каждой отрасли экономики в России создали ИЦК — индустриальные центры компетенций. Они объединяют заказчиков и разработчиков. Совместно компании определяют, какой софт на замену иностранному нужно разработать. На создание и внедрение цифровых решений из бюджета выделили почти 50 миллиардов рублей.

Крупные заказы, как правило, достаются, крупным разработчикам. А внимание необходимо уделять и небольшим региональным IT-компаниям, говорят в Торгово-промышленной палате.

Крупные игроки не всегда видят соответствующей квалификации кадры в малых компаниях, которые бы они могли привлечь и часть этой работы, сегмент какой-то поручить им. И, посему конечно большая часть этих заказов самых объемных и самых дорогих она достается конечно таким гигантам. На наш взгляд должны более активно этим малым компаниям какой-то сегмент работы конечно выделять. У нас есть совет по информационной политике и цифровизации, они организовали презентацию для компаний, в первую очередь, для малых и средних компаний с их продуктом, с их софтом для российских предпринимателей, — пояснил Сергей Катырин.

Планы развития IT-отрасли в России

С 2025 года весь государственный сектор должен перейти на отечественные операционные системы, офисный пакет, системы виртуализации и управления базами данных. Бизнеса требования не касаются.

Чем раньше компании начнут переход, тем проще пройдет этот процесс, считают в Торгово-промышленной палате.

Сегодня программные продукты по некоторым направлениям российские, не хуже, чем зарубежные, а иногда и лучше намного. То, что касается госкомпаний, компаний с госучастием, конечно это вопрос принципиальный, чтобы они перешли на российский софт. Естественно нам хочется, чтобы у всех была возможность воспользоваться российским софтом, где бы они ни работали, в каких бы отраслях не находились, — резюмировал Сергей Катырин.
Видео: 1MI

Говорить о полном отказе от иностранных разработок рано. Но российский софт совершенствуются, и становятся конкурентоспособными. А игроки рынка сходятся в одном: импортозамещение в IT — вопрос комплексный. И оно наступит тогда, когда у пользователей будут российские компьютеры, работающие на российских операционных системах и целый ряд российских программ.

#Анастасия Имамахметова#Свердловская область#Тпп#Торгово-промышленная палата#Сергей Катырин#IT#Программист#Программное обеспечение#Экономика#Технологии#Информационные технологии#Видео
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