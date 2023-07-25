Свердловская область вошла в тройку лидеров по развитию IT-отрасли в России

Объем рынка программного обеспечения в России — 2 триллиона 200 миллиардов рублей. Оценить емкость корпоративного сегмента сложно. Российские компании интенсивно замещают ушедших игроков. И цифры меняются едва ли не ежедневно. В отрасли выделяют четыре крупных сегмента. Это инженерное ПО. По оценкам самих игроков, емкость сектора — около 20 миллиардов. Это только доля российских разработчиков. Операционные системы — 5 миллиардов. Видеоконференцсвязь — до 10. И офисные пакеты — около 12 миллиардов рублей. Всего в стране 740 тысяч программистов и более 23 тысяч IT-компаний.