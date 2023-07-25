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Световое шоу на воде впервые пройдет в Нижнем Тагиле

25 июля 2023, 03:34
Фото: tagilcity.ru
В День города 12 августа в Нижнем Тагиле местные жители впервые смогут увидеть световое шоу на воде. Также их ожидают выступление флайбордистов, входящих в топ-10 райдеров мира, и хиты Олега Газманова.

Уникальное световое шоу — новинку для города, — проведут у центрального фонтана с 21:30 до 23:30. Послушать Олега Газманова все желающие могут на площади за кинотеатром «Современник». Народный артист Российской Федерации выйдет на сцену в 22:00.

Выступление флайбордистов начнется в 23:15 на набережной Тагильского пруда, а в 23:30 стартует пиротехническое шоу. Праздник закончится в 23:40.

Праздничные мероприятия продлятся 3 дня, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Для горожан подготовят танцплощадки, 3D мэппинг-шоу и другие развлекательные мероприятия.

Фото: Администрация Нижнего Тагила
3D Мэппинг-шоу покажут в Нижнем Тагиле в День города
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