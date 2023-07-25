Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
Уникальное световое шоу — новинку для города, — проведут у центрального фонтана с 21:30 до 23:30. Послушать Олега Газманова все желающие могут на площади за кинотеатром «Современник». Народный артист Российской Федерации выйдет на сцену в 22:00.
Выступление флайбордистов начнется в 23:15 на набережной Тагильского пруда, а в 23:30 стартует пиротехническое шоу. Праздник закончится в 23:40.
Праздничные мероприятия продлятся 3 дня, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Для горожан подготовят танцплощадки, 3D мэппинг-шоу и другие развлекательные мероприятия.