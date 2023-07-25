«Уральская Сталь» планирует производить металлопродукцию для Арктики

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
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Updated Сегодня, 07:36
Недавно между комбинатом «Уральская Сталь» и межрегиональным научно-технологическим, деловым и образовательным партнерством «Устойчивое развитие Арктической зоны РФ» (МРПА) был подписан договор о сотрудничестве, пишет 56orb.ru.
По словам генерального директора УК «Уральская Сталь» Дениса Сафина, предприятиями холдинга разработана инновационная продукция, которая с высокой степенью вероятности может быть задействована в процессе инфраструктурного строительства в Арктической зоне РФ.
В числе заявленных позиций — улучшенные и экономнолегированные мостовые стали, атмосферостойкие стали (14ХГНДЦ и 06ГН3МД), судостали, строительные стали, в том числе хладостойкие и огнестойкие. Помимо этого, пользоваться спросом также могут криогенные стали 0H6, в частности уникальная разработка 0Н6ДМБ, которая применяется при изготовлении резервуаров для сжиженного природного газа и криогенных аппаратов.
Также в Арктическую зону возможны поставки биметаллического проката, пригодного для выпуска ледового пояса ледоколов. Согласно оценке экспертов, в данной области зафиксирована нехватка металла, обладающего нужными характеристиками.
Как ранее рассказал Денис Сафин, на производственной площадке новотроицкого комбината выполняют масштабную инвестиционную программу, цель которой состоит в расширении сортамента производимой продукции, а также в усовершенствовании существующих и внедрении новейших производственных технологий, сообщает neftegaz.ru. Металлопродукцию, произведенную «в арктическом исполнении», задействуют в разных отраслях промышленности, где ее можно использовать в целях замены зарубежных аналогов на высококачественный отечественный продукт.
«На данный момент специалисты комбината проводят активные исследования в области разработки и производства новых материалов для арктической инфраструктуры», — сообщил Денис Сафин. В целом, по его информации, на комбинате «Уральская Сталь» изготавливают более ста марок стали. Здесь наладили ежегодное производство около миллиона тонн проката повышенных качественных характеристик, при этом благодаря объединению с Загорским трубным заводом появилась возможность обеспечить потребителей новой продукцией, в том числе пригодной для использования в регионах Крайнего Севера и Арктики.