«Уральская Сталь» планирует производить металлопродукцию для Арктики

«На данный момент специалисты комбината проводят активные исследования в области разработки и производства новых материалов для арктической инфраструктуры», — сообщил Денис Сафин. В целом, по его информации, на комбинате «Уральская Сталь» изготавливают более ста марок стали. Здесь наладили ежегодное производство около миллиона тонн проката повышенных качественных характеристик, при этом благодаря объединению с Загорским трубным заводом появилась возможность обеспечить потребителей новой продукцией, в том числе пригодной для использования в регионах Крайнего Севера и Арктики.