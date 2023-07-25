tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:10

Updated Сегодня, 04:10

Изображение материала

Ушел за ягодами и не вернулся: пропавшего пенсионера из Тавды разыскивают 3 дня

25 июля 2023, 04:07
Фото: 1MI

Пенсионер из Тавды ушел в лес за ягодами и пропал

Спицын Геннадий Николаевич — 81-летний житель Тавды, — ушел в лес за ягодами 23 июля и пропал, его местоположение неизвестно. Пенсионера ищут на протяжении трех дней.

Известно, что голубоглазый свердловчанин имеет худощавую конституцию тела, рост 1 метр 70 сантиметров, седые волосы. Мужчина вышел из дома в камуфлированном костюме серо-зеленой расцветки, темных прорезиненных сапогах, а также в фуражке в цвет костюму.

Фото: "ЛизаАлерт"

Геннадий Спицын нуждается в медицинской помощи, сообщают волонтеры «ЛизаАлерт». В ориентировке просят помощи добровольцев. Тех, кто сможет что-либо рассказать о местоположении жителя Тавды, просят оповестить куратора поисковых работ по номеру 8 (800) 700-54-52 или правоохранителей по телефону 112.

11-летняя девочка пропала в Белоярском районе
Узнать подробнее
Читайте также:
Пропавший мужчина неделю разыскивается в ЕкатеринбургеПропавшая мотоциклистка в Екатеринбурге найдена мертвойПропавший мужчина найден мертвым в Каменске-Уральском
#Анна Варнакина#Пропал#Пропал человек#Пенсионер#Происшествия#Тавда
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: грязный воздух, эко-бедствие водоема и мертвые деревья
Вчера, 07:54
Офис оформляющей кабальные договоры цессий фирмы закрыт в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:49
Световое шоу на воде впервые пройдет в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:34
В Нижнем Тагиле выбраны площадки, претендующие на благоустройство в 2024 году
Вчера, 15:10
Налоговая инспекция заинтересовалась отсутствием билетов в автобусах Нижнего Тагила
Вчера, 13:17
Засушливая погода в Свердловской области привела к гибели почти 1% посевов
Вчера, 16:31