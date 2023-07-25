Ушел за ягодами и не вернулся: пропавшего пенсионера из Тавды разыскивают 3 дня

Геннадий Спицын нуждается в медицинской помощи, сообщают волонтеры «ЛизаАлерт». В ориентировке просят помощи добровольцев. Тех, кто сможет что-либо рассказать о местоположении жителя Тавды, просят оповестить куратора поисковых работ по номеру 8 (800) 700-54-52 или правоохранителей по телефону 112.