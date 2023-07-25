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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

В Ингушетии женщина спланировала похищение ребенка еще до его рождения

25 июля 2023, 15:04
В Ингушетии был раскрыт шокирующий случай, когда женщина заранее спланировала похищение ребенка еще до его рождения. По информации от агентства «РИА Новости», расследование этого преступления началось после получения информации в ходе изучения другого дела.

Теперь ведется расследование этого серьезного преступления, а материалы дела переданы в суд, где женщина может быть приговорена к лишению свободы на срок до 12 лет, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Согласно предоставленной информации, 34-летняя жительница Малгобека познакомилась с несовершеннолетней девушкой в социальных сетях еще в 2018 году. Подросток рассказал своей новой знакомой о своей нежеланной беременности и том, что хотела родить, но не знала, как поступить дальше. Это стало отправной точкой для мрачного плана женщины.

Женщина решила помочь девушке, однако заранее начала подготовку к похищению ребенка. В момент родов они обратились в больницу, которая находилась в соседнем районе. Женщина передала медикам свои личные данные, не указав настоящую информацию о несовершеннолетней девушке. После рождения мальчика она сказала настоящей матери, что ребенок погиб при родах. Затем, предъявив свои документы, женщина забрала младенца и уехала с ним. Настоящая мать так и не подозревала о произошедшем, пока не началось расследование другого дела, которое привело к раскрытию этой истории.

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