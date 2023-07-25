В Ингушетии женщина спланировала похищение ребенка еще до его рождения

Женщина решила помочь девушке, однако заранее начала подготовку к похищению ребенка. В момент родов они обратились в больницу, которая находилась в соседнем районе. Женщина передала медикам свои личные данные, не указав настоящую информацию о несовершеннолетней девушке. После рождения мальчика она сказала настоящей матери, что ребенок погиб при родах. Затем, предъявив свои документы, женщина забрала младенца и уехала с ним. Настоящая мать так и не подозревала о произошедшем, пока не началось расследование другого дела, которое привело к раскрытию этой истории.