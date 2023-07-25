В Ставропольском крае электронная система РЭО выявила юрлицо с долгами за вывоз ТКО

По словам главы Российского экологического оператора Дениса Буцаева, во всех регионах Российской Федерации остро стоит проблема по поиску и охвату предприятий, обязанных оплачивать услуги регоператора, но по ряду причин этого не делающих. При этом информация о юридических лицах, работающих в регионе, не всегда является актуальной. Для выявления среди них неплательщика необходимо проделать масштабную работу: исключить компании, которые не осуществляют фактическую деятельность, обновить информацию, сопоставить данные с контрагентами, установить фактические адреса предприятий, провести работу по заключению соглашений. Задача комплексная, и принимать в ней участие должны аналитики, юристы, абонентский отдел, кол-центр. Такие ресурсы есть не у всех региональных операторов.