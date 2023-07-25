В Ставропольском крае электронная система РЭО выявила юрлицо с долгами за вывоз ТКО

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Издание newstracker.ru пишет, что внедрение автоматизированной системы «АПРО» осуществляется сразу в нескольких российских регионах. С ее помощью выполняется контроль за процессами в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.
По словам главы Российского экологического оператора Дениса Буцаева, во всех регионах Российской Федерации остро стоит проблема по поиску и охвату предприятий, обязанных оплачивать услуги регоператора, но по ряду причин этого не делающих. При этом информация о юридических лицах, работающих в регионе, не всегда является актуальной. Для выявления среди них неплательщика необходимо проделать масштабную работу: исключить компании, которые не осуществляют фактическую деятельность, обновить информацию, сопоставить данные с контрагентами, установить фактические адреса предприятий, провести работу по заключению соглашений. Задача комплексная, и принимать в ней участие должны аналитики, юристы, абонентский отдел, кол-центр. Такие ресурсы есть не у всех региональных операторов.
При этом в большинстве случаев обстоятельства складываются таким образом, что региональный оператор все равно оказывает услугу по вывозу ТКО. Контейнерные площадки очищаются по определенному графику, и делает это регоператор, даже если на площадках для накопления ТКО есть отходы от предприятий, не имеющих договора с этим региональным оператором. Отследить и зафиксировать такие неучтенные отходы почти невозможно.
В такой ситуации региональный оператор несет расходы на осуществление своей деятельности (если отходы есть, то их необходимо вывезти), но при этом за оказанные услуги юридическим лицам он недополучает плату. Появляется дисбаланс, с которым приходится справляться совместно региональным операторам и властям регионов.
Для работы АИС «АПРО» региональному оператору необходимо предоставить имеющуюся у него базу контрагентов. После этого будут задействованы аналитические алгоритмы, которые существенно эту базу актуализируют и обогащают.