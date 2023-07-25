«Все время пилят и рубят»: парк в Черноисточинске под Тагилом меняется на глазах

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
По словам местных жителей, за неполные два месяца был проведен серьезный объем работ. Застройщик уже вывез весь промежуточный мусор, поменял проводку и выложил плиткой пешеходные дорожки. Установил новое уличное освещение, также были установлены скамейки, бордюры и новая ограда.
Все что-то пилят, рубят. Работа идет. Туда пока не зайти, но дорожки, уличные фонари новые видно. Памятник Ленину уже реставрируют. Каждый день люди работают. Скоро обещают открыть для местных парк, — рассказывает TagilCity.ru Ирина жительница Черноисточинска.
Напомним, что контракт по благоустройству парка в Черноисточинске получил подрядчик из Нижнего Тагила, предложив самую низкую цену на аукционе. Сумма сделки составила почти 17 млн рублей.