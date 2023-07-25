«Все время пилят и рубят»: парк в Черноисточинске под Тагилом меняется на глазах

Под Нижним Тагилом продолжается благоустройство парка за 17 млн рублей

Уже больше месяца под Нижнем Тагилом в Черноисточинске ведутся работы по благоустройству парка за 17 млн рублей. Жители во время реконструкции не могут погулять по самому парку, который расположился на перекрестке улиц Кирова и Ломоносова, но уже смогли разглядеть, на каком этапе ведутся работы.

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