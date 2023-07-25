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«Все время пилят и рубят»: парк в Черноисточинске под Тагилом меняется на глазах

25 июля 2023, 10:36
Фото: tagilcity.ru
Продолжение реконструкции парка в Черноисточинске

Под Нижним Тагилом продолжается благоустройство парка за 17 млн рублей

Уже больше месяца под Нижнем Тагилом в Черноисточинске ведутся работы по благоустройству парка за 17 млн рублей. Жители во время реконструкции не могут погулять по самому парку, который расположился на перекрестке улиц Кирова и Ломоносова, но уже смогли разглядеть, на каком этапе ведутся работы.

По словам местных жителей, за неполные два месяца был проведен серьезный объем работ. Застройщик уже вывез весь промежуточный мусор, поменял проводку и выложил плиткой пешеходные дорожки. Установил новое уличное освещение, также были установлены скамейки, бордюры и новая ограда.

Все что-то пилят, рубят. Работа идет. Туда пока не зайти, но дорожки, уличные фонари новые видно. Памятник Ленину уже реставрируют. Каждый день люди работают. Скоро обещают открыть для местных парк, — рассказывает TagilCity.ru Ирина жительница Черноисточинска.
Продолжение реконструкции парка в Черноисточинске Продолжение реконструкции парка в Черноисточинске
Продолжение реконструкции парка в Черноисточинске Продолжение реконструкции парка в Черноисточинске
Продолжение реконструкции парка в Черноисточинске Продолжение реконструкции парка в Черноисточинске
Продолжение реконструкции парка в Черноисточинске Продолжение реконструкции парка в Черноисточинске
Продолжение реконструкции парка в Черноисточинске Продолжение реконструкции парка в Черноисточинске
Продолжение реконструкции парка в Черноисточинске Продолжение реконструкции парка в Черноисточинске
Продолжение реконструкции парка в Черноисточинске
Фото: tagilcity.ru

Напомним, что контракт по благоустройству парка в Черноисточинске получил подрядчик из Нижнего Тагила, предложив самую низкую цену на аукционе. Сумма сделки составила почти 17 млн рублей.

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#Артем Карнаухов#Благоустройство#Реконструкция#Парк#Нижний Тагил#Черноисточинск#Свободное время#ГГО и пригород#Касается каждого#Эксклюзив#Город
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