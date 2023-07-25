Выстреливший в девочку школьник пойман в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
На девочек напали мальчики 10-11 лет. Один из школьников стрелял из пневматического пистолета. Оружие у него изъяли, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Мальчика поставят на профилактический учет, а его родителей привлекли к административной ответственности за плохое исполнение обязанностей по воспитанию. Им грозит штраф размером до 500 рублей. Также дело передадут в районную комиссию ПДН.
Известно, что пострадавшая от стрельбы девочка серьезных повреждений не получила.
Напомним, инцидент произошел 23 июля 2023 года. Две девочки расстелили во дворе плед, на который положили конфеты. Подошедшие к ним мальчики стали отбирать еду и бить их, один из хулиганов открыл стрельбу.