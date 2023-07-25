Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Нижнекамске

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
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Updated Сегодня, 07:21
Инцидент произошел 25 июля приблизительно в 5 часов утра, а в 5:08 по местному времени пожарные получили сообщение о вызове. Горение возникло на первом этаже пятиэтажного дома.
Открытое горение огнеборцы потушили в 05:29, сообщает ГУ МЧС по республике Татарстан. Известно, что дом был газифицирован. По информации, распространяемой в социальных сетях, произошел взрыв бытового газа.
Ранее жителей Екатеринбурга напугал громкий хлопок во дворе дома. У автомобилей сработала сигнализация. Свердловчане испугались и не знали, по какой причине слышны подобные звуки.