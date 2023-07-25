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Замерзало и таяло: экспертиза не смогла узнать причину гибели Далера из Екатеринбурга

25 июля 2023, 08:39
Фото: 1MI

Судмедэкспертиза не помогла восстановить причину гибели Далера из Екатеринбурга

Проведенная судебно-медицинская экспертиза не помогла узнать причину смерти малыша Далера из Екатеринбурга из-за гнилостных процессов на теле. Ребенок скончался в семье опекунши Вероники Наумовой.

Со слов источника ЕАН, тело пролежало в горожане более, чем полгода: во время зимних морозов оно замерзало, а весной оттаивало.

Судмедэксперты взяли пробы с ткани в местах возможных гематом, однако они оказались трупными пятнами. Гниение произошло стремительно, вследствие чего эксперты не могут выяснить окончательную причину смерти этим методом. Оперативники выяснят обстоятельства смерти методом следствия.

Стала известна точная дата смерти 6-летнего Далера из Екатеринбурга
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Известно, что 6-летний Далер скончался 3 декабря 2022 года. Труп ребенка сохранялся в семейном гараже в сумке.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Далер#Убийство#Убийство ребенка#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге#Криминал
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