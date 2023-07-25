Замерзало и таяло: экспертиза не смогла узнать причину гибели Далера из Екатеринбурга

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Published Сегодня, 08:39
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Со слов источника ЕАН, тело пролежало в горожане более, чем полгода: во время зимних морозов оно замерзало, а весной оттаивало.
Судмедэксперты взяли пробы с ткани в местах возможных гематом, однако они оказались трупными пятнами. Гниение произошло стремительно, вследствие чего эксперты не могут выяснить окончательную причину смерти этим методом. Оперативники выяснят обстоятельства смерти методом следствия.
Известно, что 6-летний Далер скончался 3 декабря 2022 года. Труп ребенка сохранялся в семейном гараже в сумке.