Жительница Нижнего Тагила создает миниатюрные интерьеры на старых книгах

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Ксения создает интерьерные миниатюры на разворотах книг, которые были отправлены на помойку или забыты на книжных полках. Они не предназначены для игры, поскольку все элементы закреплены разными способами. В дальнейшем работы отправляются в другие города — к заказчикам.
Мы с мужем периодически забираем книги с мусорки, и у нас их очень много. Иногда мы берем их в библиотеках, где стоят столы для книжек в «добрые руки». Некоторые тоже можем взять необычного формата — маленькие, — поделилась Ксения Никулина с редакцией TagilCity.ru.
Дома у девушки есть книжки разного размера. Например, русско-немецкий словарь формата «с пол-ладошки», доставшийся от родителей. Другой подобный словарь Ксения нашла на мусорке.
Я бы в них тоже хотела сделать, но мне, если честно, их жалко будет кому-то отдавать, продавать, я их в основном фотографирую, добавляю в кадр для атмосферы. Моя как раз предпоследняя миниатюра с грибочками в корзине, она выполнена на маленькой книжечке, она карманного образца. Такие книжки не часто встречаются, приходится за ними охотиться. В основном делают на книгах обычного формата, — отметила собеседница.
Ксения обрела свое любимое дело в декрете. Сейчас она находится уже во втором, а на работу — в горный колледж — пока возвращаться не спешит.
То чем я занимаюсь, это основное и любимое мое дело, а также дополнительных доход к декретным пособиям, — рассказала Ксения Никулина редакции TagilCity.ru.