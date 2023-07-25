tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:10

Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Изображение материала

Жительница Нижнего Тагила создает миниатюрные интерьеры на старых книгах

25 июля 2023, 09:10
Фото: tagilcity.ru/Ксения Никулина
Тагильчанка делает интерьерные миниатюры
Тагильчанка Ксения Никулина нашла способ, как использовать никому не нужные книги и свою фантазию. На разворотах она создает миниатюрные интерьеры, а также делится своим мастерством с другими на мастер-классах.

Ксения создает интерьерные миниатюры на разворотах книг, которые были отправлены на помойку или забыты на книжных полках. Они не предназначены для игры, поскольку все элементы закреплены разными способами. В дальнейшем работы отправляются в другие города — к заказчикам.

Мы с мужем периодически забираем книги с мусорки, и у нас их очень много. Иногда мы берем их в библиотеках, где стоят столы для книжек в «добрые руки». Некоторые тоже можем взять необычного формата — маленькие, — поделилась Ксения Никулина с редакцией TagilCity.ru.
Тагильчанка делает интерьерные миниатюрыТагильчанка делает интерьерные миниатюры
Тагильчанка делает интерьерные миниатюрыТагильчанка делает интерьерные миниатюры
Тагильчанка делает интерьерные миниатюры
Фото: Ксения Никулина

Дома у девушки есть книжки разного размера. Например, русско-немецкий словарь формата «с пол-ладошки», доставшийся от родителей. Другой подобный словарь Ксения нашла на мусорке.

Я бы в них тоже хотела сделать, но мне, если честно, их жалко будет кому-то отдавать, продавать, я их в основном фотографирую, добавляю в кадр для атмосферы. Моя как раз предпоследняя миниатюра с грибочками в корзине, она выполнена на маленькой книжечке, она карманного образца. Такие книжки не часто встречаются, приходится за ними охотиться. В основном делают на книгах обычного формата, — отметила собеседница.
Тагильчанка делает интерьерные миниатюрыТагильчанка делает интерьерные миниатюры
Тагильчанка делает интерьерные миниатюрыТагильчанка делает интерьерные миниатюры
Тагильчанка делает интерьерные миниатюры
Фото: tagilcity.ru/Ксения Никулина

Ксения обрела свое любимое дело в декрете. Сейчас она находится уже во втором, а на работу — в горный колледж — пока возвращаться не спешит.

То чем я занимаюсь, это основное и любимое мое дело, а также дополнительных доход к декретным пособиям, — рассказала Ксения Никулина редакции TagilCity.ru.
Тагильчанка делает интерьерные миниатюрыТагильчанка делает интерьерные миниатюры
Тагильчанка делает интерьерные миниатюрыТагильчанка делает интерьерные миниатюры
Тагильчанка делает интерьерные миниатюры
Фото: tagilcity.ru/Ксения Никулина
Мастерская «Волшебное стекло»: как юные тагильчане создают уникальные вещи из стекла
Узнать подробнее
Читайте также:
«Огненную картину войны» создали в Нижнем Тагиле из нескольких тысяч свечейШкольник из Нижнего Тагила установил рекорд России по упражнению берпи12 тысяч школьников приняли участие в краеведческой игре «Я — Тагильчанин»
#Юлия Степанова#Свердловская область#Нижний Тагил#Творчество#Поделки#Интерьер#Художники#Художник#Мастер-класс#Свободное время#Эксклюзив
Подпишитесь
«Штрафы за проезд на зеленый»: водители Нижнего Тагила жалуются на светофор по Фрунзе
Сегодня, 06:39
Офис оформляющей кабальные договоры цессий фирмы закрыт в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:49
Новый храм появится на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:51
Налоговая инспекция заинтересовалась отсутствием билетов в автобусах Нижнего Тагила
Вчера, 13:17
Засушливая погода в Свердловской области привела к гибели почти 1% посевов
Вчера, 16:31