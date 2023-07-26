24-летний житель Краснотурьинска пропал при загадочных обстоятельствах

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Юноша живет с родителями. 25 июля он ушел из дома и прислал родным сообщение со словом «Прощай». При этом никаких конфликтов в семье не было, пишет Е1.
Сперва никого не насторожил его уход, так как он любил ходить за грибами. Но после рассылки этого смс, родители напугались. Но парень уже не выходил на связь.
Сообщение он отправил в 17:55 и с тех пор не выходил на связь. Телефон отключил, все ему пытались дозвониться, но безуспешно, — рассказала жена брата пропавшего.
Особые приметы Льва — красное пятно на груди и послеоперационный шрам там же. Его рост 172 сантиметра, вес 75 килограммов, он блондин.
Всех тех, кто видел этого юношу, просят звонить по телефонам: +7 (34384) 6-21-79 (42-2) или 02.