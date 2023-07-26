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Published Сегодня, 12:28

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Updated Сегодня, 12:30

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24-летний житель Краснотурьинска пропал при загадочных обстоятельствах

26 июля 2023, 12:28
Фото: соцсети Льва Гуляева
В Краснотурьинске ищут 24-летнего Льва Гуляева. Молодой человек пропал при загадочных обстоятельствах.

Юноша живет с родителями. 25 июля он ушел из дома и прислал родным сообщение со словом «Прощай». При этом никаких конфликтов в семье не было, пишет Е1.

Сперва никого не насторожил его уход, так как он любил ходить за грибами. Но после рассылки этого смс, родители напугались. Но парень уже не выходил на связь.

Сообщение он отправил в 17:55 и с тех пор не выходил на связь. Телефон отключил, все ему пытались дозвониться, но безуспешно, — рассказала жена брата пропавшего.

Особые приметы Льва — красное пятно на груди и послеоперационный шрам там же. Его рост 172 сантиметра, вес 75 килограммов, он блондин.

Всех тех, кто видел этого юношу, просят звонить по телефонам: +7 (34384) 6-21-79 (42-2) или 02.

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#Пропал#Молодой человек#Юноша#Краснотурьинск#Происшествия#Свердловская область#Елена Озерова
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