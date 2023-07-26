Андрей Воробьев оценил строительство учебно-тренировочного комплекса МГАФК в Люберцах

Работы по строительству комплекса в рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ» и госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ» начались в 2020 году. Плавание, водное поло, прыжки в воду, хоккей, фигурное катание вошли в перечень видов спорта, которыми здесь будут заниматься посетители. В центре продуманы все детали: навигация интуитивно понятна, помещения доступны для инвалидов — дверные проемы достаточно широкие, чтобы проехала коляска, а информационные таблички продублированы на шрифте Брайля для слабовидящих.