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Андрей Воробьев оценил строительство учебно-тренировочного комплекса МГАФК в Люберцах

26 июля 2023, 06:39
Фото: Пресс-служба Правительства МО
Дмитрий Белицкий
Открытие учебно-тренировочного комплекса Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) в Люберцах запланировано на осень. Совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым готовность здания проверил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Андрей Воробьев подчеркнул, что это высшее учебное заведение уникально, потому что готовит преподавателей, учителей, специалистов по адаптивной физкультуре и реабилитации. Об этом пишет mosregtoday.ru.

«В центре смогут заниматься тренеры и преподаватели из 50 регионов нашей страны, и самое главное — дети, которые живут вокруг», — сказал губернатор.

Как отмечается, в здании имеется несколько бассейнов, крытый каток, залы хореографии, акробатики, сухого плавания, тренажеры, а также научные лаборатории с процедурными кабинетами. Есть даже специальный тренажер с инфракрасным излучением.

Работы по строительству комплекса в рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ» и госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ» начались в 2020 году. Плавание, водное поло, прыжки в воду, хоккей, фигурное катание вошли в перечень видов спорта, которыми здесь будут заниматься посетители. В центре продуманы все детали: навигация интуитивно понятна, помещения доступны для инвалидов — дверные проемы достаточно широкие, чтобы проехала коляска, а информационные таблички продублированы на шрифте Брайля для слабовидящих.

В ходе осмотра помещений комплекса глава региона Андрей Воробьев и министр спорта РФ Олег Матыцин пообщались со студентами и преподавателями академии.

Помимо трех тысяч студентов, в академии будут заниматься сборные команды России. При этом будущие тренеры смогут принять участие в тренировочном процессе лучших спортсменов РФ.

«Московская академия физической культуры является одним из старейших вузов отрасли. Создание современной инфраструктуры привлечет больше абитуриентов и, самое главное, жителей Малаховки, Подмосковья к занятиям спортом», — сообщил Олег Матыцин.

В ходе разговора студенты рассказали, что раньше им приходилось посещать тренировки в разных спортцентрах, теперь все необходимое — в одном здании.

Московская государственная академия физкультуры в 2021 году отметила 90-летие. За это время подготовлены 28 тыс. тренеров и спортсменов. 900 воспитанников академии являются мастерами спорта международного класса, победителями и призерами мировых соревнований, а 137 — заслуженные тренеры.

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