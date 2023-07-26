Андрей Воробьев оценил строительство учебно-тренировочного комплекса МГАФК в Люберцах

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:39
Андрей Воробьев подчеркнул, что это высшее учебное заведение уникально, потому что готовит преподавателей, учителей, специалистов по адаптивной физкультуре и реабилитации. Об этом пишет mosregtoday.ru.
«В центре смогут заниматься тренеры и преподаватели из 50 регионов нашей страны, и самое главное — дети, которые живут вокруг», — сказал губернатор.
Как отмечается, в здании имеется несколько бассейнов, крытый каток, залы хореографии, акробатики, сухого плавания, тренажеры, а также научные лаборатории с процедурными кабинетами. Есть даже специальный тренажер с инфракрасным излучением.
Работы по строительству комплекса в рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ» и госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ» начались в 2020 году. Плавание, водное поло, прыжки в воду, хоккей, фигурное катание вошли в перечень видов спорта, которыми здесь будут заниматься посетители. В центре продуманы все детали: навигация интуитивно понятна, помещения доступны для инвалидов — дверные проемы достаточно широкие, чтобы проехала коляска, а информационные таблички продублированы на шрифте Брайля для слабовидящих.
В ходе осмотра помещений комплекса глава региона Андрей Воробьев и министр спорта РФ Олег Матыцин пообщались со студентами и преподавателями академии.
Помимо трех тысяч студентов, в академии будут заниматься сборные команды России. При этом будущие тренеры смогут принять участие в тренировочном процессе лучших спортсменов РФ.
«Московская академия физической культуры является одним из старейших вузов отрасли. Создание современной инфраструктуры привлечет больше абитуриентов и, самое главное, жителей Малаховки, Подмосковья к занятиям спортом», — сообщил Олег Матыцин.
В ходе разговора студенты рассказали, что раньше им приходилось посещать тренировки в разных спортцентрах, теперь все необходимое — в одном здании.
Московская государственная академия физкультуры в 2021 году отметила 90-летие. За это время подготовлены 28 тыс. тренеров и спортсменов. 900 воспитанников академии являются мастерами спорта международного класса, победителями и призерами мировых соревнований, а 137 — заслуженные тренеры.