Дело опекунши погибшего Далера из Екатеринбурга расследуют по показаниям ребенка

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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На сегодняшний день Вероника Наумова находится в СИЗО, однако она размышляет о перспективах избежать тюрьму и о возможности доказать невиновность, сообщает «КП-Екатеринбург». Сейчас жительницу Екатеринбурга обвиняют по 3 уголовным статьям. Она пробудет в изоляторе временного содержания как минимум до 26 августа.
Наумова не изменяет своих показаний: она говорит, что ребенок погиб в результате случайности. Женщина якобы не понимала, что произошло. Тем не менее, сестра Далера была в курсе произошедшего: теперь следователи будут строить обвинение вокруг её слов.