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Дело опекунши погибшего Далера из Екатеринбурга расследуют по показаниям ребенка

26 июля 2023, 06:36
Фото: 1MI
Старшая сестра Далера — единственный человек, который знал о гибели мальчика из Екатеринбурга. Следствие планирует строить обвинение вокруг слов ребенка.

На сегодняшний день Вероника Наумова находится в СИЗО, однако она размышляет о перспективах избежать тюрьму и о возможности доказать невиновность, сообщает «КП-Екатеринбург». Сейчас жительницу Екатеринбурга обвиняют по 3 уголовным статьям. Она пробудет в изоляторе временного содержания как минимум до 26 августа.

Наумова не изменяет своих показаний: она говорит, что ребенок погиб в результате случайности. Женщина якобы не понимала, что произошло. Тем не менее, сестра Далера была в курсе произошедшего: теперь следователи будут строить обвинение вокруг её слов.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Дети#Сизо#Следствие#Смерть#Криминал#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге
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