Двоеборец из Нижнего Тагила победил во Всероссийских соревнованиях

Соревновались спортсмены из десяти регионов страны. Юноши и девушки соревновались в двух возрастных категориях — 12-14 и 15-17 лет. Атлеты прыгали с трамплина и бежали кросс.



Воспитанник спортшколы «Аист» Дмитрий Кипин завоевал золото среди парней в старшей возрастной группе. Главного соперника он обошел всего на одну секунду.