Двоеборец из Нижнего Тагила победил во Всероссийских соревнованиях

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Соревновались спортсмены из десяти регионов страны. Юноши и девушки соревновались в двух возрастных категориях — 12-14 и 15-17 лет. Атлеты прыгали с трамплина и бежали кросс.
Воспитанник спортшколы «Аист» Дмитрий Кипин завоевал золото среди парней в старшей возрастной группе. Главного соперника он обошел всего на одну секунду.
Ранее сообщалось что юные пловцы из спортивно-адаптивной школы им. Михалины Лысовой Нижнего Тагила заняли призовые места во Всероссийской летней спартакиаде среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнование состоялось в Уфе.