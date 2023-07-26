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Двоеборец из Нижнего Тагила победил во Всероссийских соревнованиях

26 июля 2023, 10:27
Фото: 1MI
Победу во Всероссийских соревнованиях одержал двоеборец из Нижнего Тагила. Состязания по лыжному двоеборью «Малахитовая шкатулка» прошли на горе Долгой.

Соревновались спортсмены из десяти регионов страны. Юноши и девушки соревновались в двух возрастных категориях — 12-14 и 15-17 лет. Атлеты прыгали с трамплина и бежали кросс.

Воспитанник спортшколы «Аист» Дмитрий Кипин завоевал золото среди парней в старшей возрастной группе. Главного соперника он обошел всего на одну секунду.

Ранее сообщалось что юные пловцы из спортивно-адаптивной школы им. Михалины Лысовой Нижнего Тагила заняли призовые места во Всероссийской летней спартакиаде среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнование состоялось в Уфе.

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