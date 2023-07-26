Джозеф Байден допустил оговорку, назвав всего лишь 100 жертв пандемии COVID-19 в США

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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На этот раз произошло неловкое происшествие, когда Байден обсуждал расширение доступа к услугам поддержания ментального здоровья, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Внезапно для присутствующих он заявил, что всего лишь 100 американцев стали жертвами пандемии коронавирусной инфекции в США, сообщает РИА Новости.
«Мы не ощущаем потери после пандемии: всего лишь 100 человек умерло. Это как 100 пустых стульев вокруг наших кухонных столов», — произнес глава Белого дома.
После этого в администрации быстро поправили президента, указав, что он ошибся, перефразировав его высказывание. Число «100» было зачеркнуто дважды, а в скобках появилась цифра «один миллион» — именно столько реальных жертв коронавируса зарегистрировано в США.