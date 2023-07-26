Джозеф Байден допустил оговорку, назвав всего лишь 100 жертв пандемии COVID-19 в США

На этот раз произошло неловкое происшествие, когда Байден обсуждал расширение доступа к услугам поддержания ментального здоровья, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Внезапно для присутствующих он заявил, что всего лишь 100 американцев стали жертвами пандемии коронавирусной инфекции в США, сообщает РИА Новости.