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Джозеф Байден допустил оговорку, назвав всего лишь 100 жертв пандемии COVID-19 в США

26 июля 2023, 05:01
Президент США продолжает попадать в затруднительные ситуации из-за своей старческой забывчивости.

На этот раз произошло неловкое происшествие, когда Байден обсуждал расширение доступа к услугам поддержания ментального здоровья, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Внезапно для присутствующих он заявил, что всего лишь 100 американцев стали жертвами пандемии коронавирусной инфекции в США, сообщает РИА Новости.

«Мы не ощущаем потери после пандемии: всего лишь 100 человек умерло. Это как 100 пустых стульев вокруг наших кухонных столов», — произнес глава Белого дома.

После этого в администрации быстро поправили президента, указав, что он ошибся, перефразировав его высказывание. Число «100» было зачеркнуто дважды, а в скобках появилась цифра «один миллион» — именно столько реальных жертв коронавируса зарегистрировано в США.

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