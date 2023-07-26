Финансовый кризис: Сотни миллиардов долларов выведены из американских банков

Аналитики считают, что такая ситуация предпринимается для стимулирования банков к принятию мер перед наступающим кризисом в секторе коммерческой недвижимости. В настоящее время около 580 американских банков сталкиваются с угрозой снижения цен на недвижимость, что может стать фатальным ударом для них.