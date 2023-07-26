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Published Сегодня, 05:22

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Updated Сегодня, 05:23

Финансовый кризис: Сотни миллиардов долларов выведены из американских банков

26 июля 2023, 05:22
Ситуация с финансовым кризисом в США стремительно ухудшается, и американские банки оказываются в тяжелом положении. Как сообщает Argumenti.ru, управление президента не может остановить утечку капиталов из страны.

Данные от Федеральной резервной системы (ФРС) свидетельствуют о том, что за неделю с банковских счетов США было выведено 78 миллиардов долларов. При таком темпе оттока капиталов в течение двух с лишним месяцев сумма может достичь 750 миллиардов долларов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Банковский сектор предупрежден о необходимости следовать требованиям о повышении ставок и предотвращении дальнейшего оттока депозитов.

Аналитики считают, что такая ситуация предпринимается для стимулирования банков к принятию мер перед наступающим кризисом в секторе коммерческой недвижимости. В настоящее время около 580 американских банков сталкиваются с угрозой снижения цен на недвижимость, что может стать фатальным ударом для них.

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