Финансовый кризис: Сотни миллиардов долларов выведены из американских банков

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Данные от Федеральной резервной системы (ФРС) свидетельствуют о том, что за неделю с банковских счетов США было выведено 78 миллиардов долларов. При таком темпе оттока капиталов в течение двух с лишним месяцев сумма может достичь 750 миллиардов долларов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Банковский сектор предупрежден о необходимости следовать требованиям о повышении ставок и предотвращении дальнейшего оттока депозитов.
Аналитики считают, что такая ситуация предпринимается для стимулирования банков к принятию мер перед наступающим кризисом в секторе коммерческой недвижимости. В настоящее время около 580 американских банков сталкиваются с угрозой снижения цен на недвижимость, что может стать фатальным ударом для них.