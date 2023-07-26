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Фирма заплатит почти 1,5 млн за погибшего в ДТП мальчика из Староуткинска

26 июля 2023, 08:32
Фото: Midjourney
1,4 млн рублей удалось отсудить родителям погибшего в ДТП ребенка. Деньги будут взысканы с владельца автомобиля, сбившего ребенка. Трагедия произошла в сентябре прошлого года в поселке Староуткинск Свердловской области.

Водитель машины «Урал» наехал на 8-летнего велосипедиста, сбив его насмерть. Мальчик скончался на месте. Все это произошло рядом с его домом. После случившегося родителям было невыносимо там жить, и они переехали в другое место, сообщает Свердловский областной суд.

Уголовное дело не возбуждалось, также сообщалось, что ребенок вовсе не должен был выезжать на проезжую часть. Тогда родители выяснили, что владельцем авто является ООО «Аверс». Водитель на момент ДТП состоял с юрлицом в трудовых отношениях.

Тогда родители обратились в суд и потребовали с ООО миллион рублей в общей сложности — по 500 тысяч каждому родителю. Водителю они ничего не предъявляли, так как он оплатил похороны мальчика.

Суд выяснил, что водитель действительно был работником этой организации, но именно в этот период находился в отпуске. К тому же авто не принадлежит юрлицу, а передан водителю по договору аренды собственником машины.

В результате с ООО «Аверс» в пользу каждого из родителей ребенка взыскали по 700 тысяч рублей.

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