Фирма заплатит почти 1,5 млн за погибшего в ДТП мальчика из Староуткинска

Уголовное дело не возбуждалось, также сообщалось, что ребенок вовсе не должен был выезжать на проезжую часть. Тогда родители выяснили, что владельцем авто является ООО «Аверс». Водитель на момент ДТП состоял с юрлицом в трудовых отношениях.



Тогда родители обратились в суд и потребовали с ООО миллион рублей в общей сложности — по 500 тысяч каждому родителю. Водителю они ничего не предъявляли, так как он оплатил похороны мальчика.