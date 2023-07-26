Главреда ИА «Ревда-Инфо» оштрафовали за дискредитацию армии РФ

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
К административной ответственности Пермякову привлекли за пост в Telegram-канале «Ревда-Инфо» про военные действия в городах Украины.
Как оказалось, в деле фигурировали не менее пяти доносов читателей ИА, рассказала Валентина в своем Telegram-канале.
Напомним, недавно в Арамиле домой к учительнице художественной школы ворвались представители силовых структур после того, как она сделала заявление против СВО. Ее допрашивали в Следственном комитете, а потом отпустили под подписку о невыезде.