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Главреда ИА «Ревда-Инфо» оштрафовали за дискредитацию армии РФ

26 июля 2023, 16:54
Фото: Midjourney
Главному редактору ИА «Ревда-Инфо» в Свердловской области Валентине Пермяковой выписали штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ.

К административной ответственности Пермякову привлекли за пост в Telegram-канале «Ревда-Инфо» про военные действия в городах Украины.

Как оказалось, в деле фигурировали не менее пяти доносов читателей ИА, рассказала Валентина в своем Telegram-канале.

Напомним, недавно в Арамиле домой к учительнице художественной школы ворвались представители силовых структур после того, как она сделала заявление против СВО. Ее допрашивали в Следственном комитете, а потом отпустили под подписку о невыезде.

Учительницу из Арамиля подозревают в дискредитации армии РФ
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