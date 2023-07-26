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Из-за схода вагона с рельсов в Нижнем Тагиле на Вагонке встали трамваи

26 июля 2023, 15:09
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле из-за схода трамвайного вагона с путей временно остановлено движение по маршруту № 10.

Вагон сошел в кольце «Ильича» 26 июля 2023 года. Через трамвайное депо Дзержинского района ходит трамвай по маршруту № 12, сообщили в «Тагильском трамвае».

В организации также принесли извинения перед горожанами за доставленные неудобства.

На момент публикации в «Тагильском трамвае» сообщили, что движение восстановлено.

Напомним, 20 июля 2023 года в Екатеринбурге трамвай, начав движение после высадки пассажиров на остановке, наехал на ногу мужчины, который в это же время стал переходить дорогу.

Пострадавшего госпитализировали в местную больницу, где врачи определили у него открытый перелом ноги.

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