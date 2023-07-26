Из-за схода вагона с рельсов в Нижнем Тагиле на Вагонке встали трамваи

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Вагон сошел в кольце «Ильича» 26 июля 2023 года. Через трамвайное депо Дзержинского района ходит трамвай по маршруту № 12, сообщили в «Тагильском трамвае».
В организации также принесли извинения перед горожанами за доставленные неудобства.
На момент публикации в «Тагильском трамвае» сообщили, что движение восстановлено.
Напомним, 20 июля 2023 года в Екатеринбурге трамвай, начав движение после высадки пассажиров на остановке, наехал на ногу мужчины, который в это же время стал переходить дорогу.
Пострадавшего госпитализировали в местную больницу, где врачи определили у него открытый перелом ноги.