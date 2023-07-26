Квадратный метр жилья в новостройках Нижнего Тагила снова подорожал

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Согласно постановлению, подписанного главой города Владиславом Пинаевым, показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для нового строительства в Нижнем Тагиле на третий квартал 2023 года утвержден в размере 74,5 тысячи рублей.
Во втором квартале он составлял 73,75 тысячи рублей, а в первом квартале — 73,125 тысячи рублей. То есть с начала года квадратный метр подорожал на 1 375 рублей.
Напомним, в Нижнем Тагиле ищут подрядчиков для строительства новых многоэтажных домов на Муринских прудах и в микрорайоне Александровский.