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Квадратный метр жилья в новостройках Нижнего Тагила снова подорожал

26 июля 2023, 14:21
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле установлена новая цена на третий квартал средней рыночной стоимости в новостройках. Квадратный метр жилья за три месяца подорожал на 750 рублей.

Согласно постановлению, подписанного главой города Владиславом Пинаевым, показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для нового строительства в Нижнем Тагиле на третий квартал 2023 года утвержден в размере 74,5 тысячи рублей.

Во втором квартале он составлял 73,75 тысячи рублей, а в первом квартале — 73,125 тысячи рублей. То есть с начала года квадратный метр подорожал на 1 375 рублей.

Напомним, в Нижнем Тагиле ищут подрядчиков для строительства новых многоэтажных домов на Муринских прудах и в микрорайоне Александровский.

В Нижнем Тагиле ищут застройщиков для строительства многоэтажек
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#Нижний Тагил#Квартира#Стоимость#Жилье#Постановление#Эксклюзив#Евгения Сафина#Экономика
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