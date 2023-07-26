Минздрав опроверг слухи о массовом увольнении врачей со скорой помощи в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Ранее появилась информация о том, что на весь город осталось 70 бригад. Медики покидают работу из-за плохих условий: много документации, которую нужно заполнять, невозможность нормально питаться из-за большого количества вызовов, а начальство в ответ на жалобы предлагает увольняться.
Тем не менее, в региональном Министерстве здравоохранения отрицают распространившиеся слухи о массовых увольнениях, которые вводят горожан в заблуждение, рассказали в Telegram-канале Минздрава.
В ведомстве также пояснили, что в Екатеринбурге действуют 126 бригад, которые продолжают работать в обычном режиме, а к осени 2023 года ожидается пополнение молодых специалистов.
Напомним, в начале июля 2023 года стало известно, что в Екатеринбурге массово покидают работу сотрудники филиала Пушкинского музея после несправедливого увольнения заведующей. Однако директор учреждения опровергла данные сведения.