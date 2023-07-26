Минздрав опроверг слухи о массовом увольнении врачей со скорой помощи в Екатеринбурге

Ранее появилась информация о том, что на весь город осталось 70 бригад. Медики покидают работу из-за плохих условий: много документации, которую нужно заполнять, невозможность нормально питаться из-за большого количества вызовов, а начальство в ответ на жалобы предлагает увольняться.