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Минздрав опроверг слухи о массовом увольнении врачей со скорой помощи в Екатеринбурге

26 июля 2023, 14:09
Фото: 1MI
В Минздраве Свердловской области опровергли появившиеся слухи об увольнении более 200 сотрудников скорой помощи в Екатеринбурге.

Ранее появилась информация о том, что на весь город осталось 70 бригад. Медики покидают работу из-за плохих условий: много документации, которую нужно заполнять, невозможность нормально питаться из-за большого количества вызовов, а начальство в ответ на жалобы предлагает увольняться.

Тем не менее, в региональном Министерстве здравоохранения отрицают распространившиеся слухи о массовых увольнениях, которые вводят горожан в заблуждение, рассказали в Telegram-канале Минздрава.

В ведомстве также пояснили, что в Екатеринбурге действуют 126 бригад, которые продолжают работать в обычном режиме, а к осени 2023 года ожидается пополнение молодых специалистов.

Напомним, в начале июля 2023 года стало известно, что в Екатеринбурге массово покидают работу сотрудники филиала Пушкинского музея после несправедливого увольнения заведующей. Однако директор учреждения опровергла данные сведения.

Сотрудники филиала Пушкинского музея в Екатеринбурге массово увольняются
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#Елизавета Зиборова#Минздрав#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#Увольнения#Скорая помощь#Слухи#Сотрудники#Врачи#Медики#Медицина#Бригада#Общество
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