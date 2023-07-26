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Молодые отцы устроили драку в парке в Екатеринбурге

26 июля 2023, 10:47
Фото: 1MI
В Екатеринбурге произошла драка двух молодых отцов. Мужчины подрались в парке возле ТЦ «Радуга Парк». Это произошло из-за замечания о выброшенном мусоре.

Согласно кадрам с видео, один мужчина крикнул другому, чтобы тот убрал за собой мусор, и показал на банку, лежащую на газоне. А тот потребовал отойти от него, пишет Е1.

Далее мужчина, получивший замечание, поднял банку. Однако, оскорбившись, он высказал матерные ругательства в адрес оппонента.

Далее мужчины устроили кулачные бои и упали на землю. Их разнимали другие люди. При этом едва ли не опрокинулась коляска с ребенком. Все это действо наблюдали женщины с маленькими детьми.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Драка#Отцы#Молодые отцы#Мусор#Парк#Происшествия
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