Молодые отцы устроили драку в парке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Согласно кадрам с видео, один мужчина крикнул другому, чтобы тот убрал за собой мусор, и показал на банку, лежащую на газоне. А тот потребовал отойти от него, пишет Е1.
Далее мужчина, получивший замечание, поднял банку. Однако, оскорбившись, он высказал матерные ругательства в адрес оппонента.
Далее мужчины устроили кулачные бои и упали на землю. Их разнимали другие люди. При этом едва ли не опрокинулась коляска с ребенком. Все это действо наблюдали женщины с маленькими детьми.