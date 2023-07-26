На Алтае рассказали об опасном маршруте на котором погиб турист из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Во время одного из таких путешествий 25 июля погиб турист из Екатеринбурга. Пострадало еще двенадцать человек пострадали. Они передвигались на грузовике, который перевернулся.
Жительница Алтая ездила на Каракольские озера с той же фирмой, что и екатеринбуржцы. Она утверждает, что машина, на которой она ехала с другими туристами, тоже чуть не перевернулась, пишет Е1.
По словам девушки, машина была очень старой. И во время всего пути ее не покидало ощущение, что она вот-вот перевернется.
Там нет дороги, подъем по горам, через камни, ручьи. Маршрут сложный. На мой взгляд, туристов об этом недостаточно информируют. Многие едут как на стандартную экскурсию, — сказала девушка.
Помимо этого, она утверждает, что 25 июля водитель грузовика не хотел везти туристов. Он настаивал, что машине нужна срочная починка — но руководство все же отправило его в дорогу.
Напомним, что погибшему мужчине было 26 лет, он скончался на месте ЧП. Пострадавших же туристов госпитализировали в больницу.
В ГУ МЧС по Республике Алтай сказали, что туристы сами не соблюли главные правила безопасности — не зарегистрировали официально свой поход, не убедились в профессионализме их гидов и сели в ненадежную машину.