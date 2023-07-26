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На Алтае рассказали об опасном маршруте на котором погиб турист из Екатеринбурга

26 июля 2023, 13:50
Фото: Midjourney
На Алтае местная жительница рассказала о том, как организован отдых в том месте, где погиб турист из Екатеринбурга. Речь идет о поездках на базу на Каракольских озерах.

Во время одного из таких путешествий 25 июля погиб турист из Екатеринбурга. Пострадало еще двенадцать человек пострадали. Они передвигались на грузовике, который перевернулся.

Жительница Алтая ездила на Каракольские озера с той же фирмой, что и екатеринбуржцы. Она утверждает, что машина, на которой она ехала с другими туристами, тоже чуть не перевернулась, пишет Е1.

По словам девушки, машина была очень старой. И во время всего пути ее не покидало ощущение, что она вот-вот перевернется.

Там нет дороги, подъем по горам, через камни, ручьи. Маршрут сложный. На мой взгляд, туристов об этом недостаточно информируют. Многие едут как на стандартную экскурсию, — сказала девушка.

Помимо этого, она утверждает, что 25 июля водитель грузовика не хотел везти туристов. Он настаивал, что машине нужна срочная починка — но руководство все же отправило его в дорогу.

Напомним, что погибшему мужчине было 26 лет, он скончался на месте ЧП. Пострадавших же туристов госпитализировали в больницу.

В ГУ МЧС по Республике Алтай сказали, что туристы сами не соблюли главные правила безопасности — не зарегистрировали официально свой поход, не убедились в профессионализме их гидов и сели в ненадежную машину.

Один погибший: автобус с туристами из Екатеринбурга разбился на Алтае
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#Елена Озерова#Туристы#Алтай#ДТП#Грузовик#Туризм#Происшествия#Свердловская область#Екатеринбург
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