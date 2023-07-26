На четверть снижена цена на ремонт Исинского тракта в Горноуральском ГО

Работы по реконструкции 3,4 тысячи метров Исинского тракта рассчитаны на три года. Начать объект необходимо в августе 2023 года, а сдать его — до 30 сентября 2025 года. Строители должны отремонтировать дорожное полотно, съезды, тротуары, нанести разметку и установить знаки. На сегодняшний день износ дороги составляет до 50%.