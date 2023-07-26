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На четверть снижена цена на ремонт Исинского тракта в Горноуральском ГО

26 июля 2023, 10:53
Фото: tagilcity.ru
Цена на ремонт Исинского тракта на территории Гороноуральского городского округа, который продолжится три года, снижена на четверть.

Всего на тендер заявились три компании, все заявки были признаны соответствующим требованиям. Договор администрация Горноуральского ГО заключит с ООО ГК «Уралстройкомплекс» из Нижнего Тагила. Именно эта фирма снизила начальную цену контракта с 81,7 миллиона до 61,2 миллиона рублей, и получила контракт.

Работы по реконструкции 3,4 тысячи метров Исинского тракта рассчитаны на три года. Начать объект необходимо в августе 2023 года, а сдать его — до 30 сентября 2025 года. Строители должны отремонтировать дорожное полотно, съезды, тротуары, нанести разметку и установить знаки. На сегодняшний день износ дороги составляет до 50%.

Руководителем ООО ГК «Уралстройкомплекс» является Владимир Винтовкин, компания зарегистрирована в Нижнем Тагиле в 2014 году. Всего за время работы организация выступила поставщиком в 43 госконтрактах на сумму 1,14 млрд рублей.

Напомним, в сентябре 2025 года в ГГО также должны закончиться работы по ремонту 12-метрового моста через реку Иса. На эти цели выделено 57,5 миллиона рублей.

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