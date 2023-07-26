На четверть снижена цена на ремонт Исинского тракта в Горноуральском ГО

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Всего на тендер заявились три компании, все заявки были признаны соответствующим требованиям. Договор администрация Горноуральского ГО заключит с ООО ГК «Уралстройкомплекс» из Нижнего Тагила. Именно эта фирма снизила начальную цену контракта с 81,7 миллиона до 61,2 миллиона рублей, и получила контракт.
Работы по реконструкции 3,4 тысячи метров Исинского тракта рассчитаны на три года. Начать объект необходимо в августе 2023 года, а сдать его — до 30 сентября 2025 года. Строители должны отремонтировать дорожное полотно, съезды, тротуары, нанести разметку и установить знаки. На сегодняшний день износ дороги составляет до 50%.
Руководителем ООО ГК «Уралстройкомплекс» является Владимир Винтовкин, компания зарегистрирована в Нижнем Тагиле в 2014 году. Всего за время работы организация выступила поставщиком в 43 госконтрактах на сумму 1,14 млрд рублей.
Напомним, в сентябре 2025 года в ГГО также должны закончиться работы по ремонту 12-метрового моста через реку Иса. На эти цели выделено 57,5 миллиона рублей.