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На трассе под Тюменью взорвалась ГАЗель

26 июля 2023, 07:30
Фото: «Ural Mash | Урал Мэш»
ГАЗель загорелась и взорвалась на 44-м км ТКАД под Тюменью. Прогремел мощный взрыв.

С машины капало масло, а после этого она разлетелась на куски. Внутри не было людей. Об этом сообщает «Ural Mash | Урал Мэш».

Отмечается, что взрыв напугал проезжающих мимо водителей. На кадрах с места ЧП видно, как ГАЗель разгорается ярким пламенем, и что она сильно задымлена. Спустя несколько секунд транспортное средство взорвалось и воспламенилось еще сильнее.

В это время за авто столпились другие автомобилисты, ведь грузовик перегородил им путь. Чем завершилось ЧП, не уточняется.

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#Елена Озерова#Трасса#Грузовик#Авария#18+#Взрыв#Происшествия
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