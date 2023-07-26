На трассе под Тюменью взорвалась ГАЗель

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
С машины капало масло, а после этого она разлетелась на куски. Внутри не было людей. Об этом сообщает «Ural Mash | Урал Мэш».
Отмечается, что взрыв напугал проезжающих мимо водителей. На кадрах с места ЧП видно, как ГАЗель разгорается ярким пламенем, и что она сильно задымлена. Спустя несколько секунд транспортное средство взорвалось и воспламенилось еще сильнее.
В это время за авто столпились другие автомобилисты, ведь грузовик перегородил им путь. Чем завершилось ЧП, не уточняется.