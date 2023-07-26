На трассе под Тюменью взорвалась ГАЗель

Отмечается, что взрыв напугал проезжающих мимо водителей. На кадрах с места ЧП видно, как ГАЗель разгорается ярким пламенем, и что она сильно задымлена. Спустя несколько секунд транспортное средство взорвалось и воспламенилось еще сильнее.