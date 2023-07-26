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Налоговая судится с церковью в Екатеринбурге из-за 38 копеек

26 июля 2023, 14:44
Фото: Midjourney
Налоговая инспекция в Екатеринбурге намерена взыскать с христианской церкви евангельской веры «Церковь большого города» 38 копеек.

Представители налоговой подали исковое заявление в суд 24 июля 2023 года. Согласно имеющейся информации, ведомство собирается взыскать с религиозной организации санкции и обязательные платежи.

Сотрудники церкви при этом сказали, что о поданном иске они ничего не знают и будут разбираться в ситуации, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, представители зарубежных брендов Puma и New Balance подали в суд на предпринимателей Екатеринбурга в связи с несоблюдением прав на товарные знаки.

Некоторые назначенные штрафы уже выплачены, при этом продолжаются разбирательства по остальным предъявленным искам.

Puma и New Balance предъявили десятки исков к предпринимателям Екатеринбурга
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