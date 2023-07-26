Налоговая судится с церковью в Екатеринбурге из-за 38 копеек

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Представители налоговой подали исковое заявление в суд 24 июля 2023 года. Согласно имеющейся информации, ведомство собирается взыскать с религиозной организации санкции и обязательные платежи.
Сотрудники церкви при этом сказали, что о поданном иске они ничего не знают и будут разбираться в ситуации, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, представители зарубежных брендов Puma и New Balance подали в суд на предпринимателей Екатеринбурга в связи с несоблюдением прав на товарные знаки.
Некоторые назначенные штрафы уже выплачены, при этом продолжаются разбирательства по остальным предъявленным искам.